Digitaler Impfpass bald in iPhone- und Watch-Wallet

Halyna Kubiv

Die Entwickler der CovPass-App melden sich zu Wort und versprechen, über die Integration des Impfpasses zu diskutieren.

Vergrößern CovPass © CovPass

Die Kollegen von " iFun " sind über eine interessante Entdeckung im App Store gestolpert: Seit Kurzem melden sich dort der Entwickler der CovPass-App zu Wort und beantworten einige Kommentare. Beschweren sich die Nutzer über fehlende Integration in Apples Wallet-App, kommt eine standardisierte Antwort:



"Hallo, vielen Dank für Ihre Rückmeldung! Eine Überführung des QR-Codes in Apple Wallet ist derzeit in Diskussion. Beste Grüße, das Team der CovPass-App."

Die jüngste dieser Antworten stammt vom 12. August 2021, also relativ frisch.

Vergrößern Kommentare im App Store zur Wallet-Integration des Impfzertifikats.

Die Lösungen der digitalen Impfpässe - sei es von der EU oder implementiert als digitales Impfzertifikat in Deutschland (über CovPass) oder als Erweiterung in der Corona-Warn-App - haben einen entscheidenden Nachteil, da sie sich mit Apples Wallet nicht synchronisieren lassen. Zwar gibt es Dritt-Lösungen , wie man dennoch den QR-Code der beiden Impfungen in die Wallet-App einpflegt, diese sind jedoch fehleranfällig und eben nicht offiziell. Ein Impfzertifikat in der Wallet-App kann nach Doppel-Tipp auf den Power-Button direkt im Sperrbildschirm eingeblendet werden, das langwierige Entsperren mit Passcode entfällt damit.

Die Diskussion um die Wallet-Integration in die Corona-Warn-App und in CovPass-App ist nicht neu. Aktuell ist die Anfrage bei CWA geschlossen, die Entwickler argumentieren damit , dass das Gesundheitsministerium und das RKI darüber entscheiden sollen. Bei Github der CovPass-App ist die Anfrage geöffnet , allerdings noch ohne konkrete Zeitpunkte oder Projekte, denen die Funktion zugewiesen werden könnte. Da die beiden Implementierungen auf dem EU-Projekt " Digital Green Certificate ", einer EU-weiten Plattform für Überprüfung der Impfnachweise. Ein Telekom-Entwickler im Github-Forum erklärt , dass die Wallet-Implementation beim Start von Green Certificate nicht zu den Anforderungen gehörte. Sie zu implementieren ist technisch gesehen kein Problem, da diese Option aber Datenschutz und Privatsphäre der Nutzer betrifft, muss die EU wohl zunächst entscheiden, ob es dafür grünes Licht gibt.

Wir haben bei den Entwickler von CovPass direkt nachgefragt, was konkret ihre Kommentare im App Store für die Implementierung bedeuten. Sobald wir eine Antwort erhalten, wird dieser Artikel aktualisiert.