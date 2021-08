Docks und Hub von LMP: Mehr Peripherie für den iMac M1

Thomas Hartmann

Ein zweiter Monitor, Speichergeräte, Tastatur, Maus, SD-Karte, Raid System, Netzwerke: Mit einem USB-C-Dock oder -Hub von LMP lässt sich der iMac M1 passend für den jeweiligen Bedarf erweitern, heißt es von Hersteller.

Vergrößern © LMP

Wer den neuen iMac M1 besitzt, muss mit zwei Thunderbolt-Ports beim Basismodell respektive zwei Thunderbolt-, zwei USB-C- und einem Gigabit-Ethernet-Port beim erweiterten Modell auskommen. Mit einem Dock oder Hub von LMP lassen sich die Anschlussmöglichkeiten des Computers problemlos erweitern, verspricht der Anbieter.

Dafür kommt das LMP ”USB-C SuperDock” mit insgesamt 15 Ports. Es soll Anschlussmöglichkeiten für nahezu jedes Zubehör bieten, dazu schnellen Datentransfer plus Stromversorgung für portable Geräte, Video-, Audio- und Netzwerkverbindung. Das selbst entwickelte USB-C SuperDock des Schweizer Apple-Zubehörspezialisten bringt demnach sieben USB-Anschlüsse, zwei HDMI- und je einen Display- und Mini Display-Port, einen UHS-II-SD-Kartenleser, sowie Gigabit Ethernet und Audio-Anbindung an den Rechner.

Davon sind ein USB-A-Port und zwei USB-C-Ports auf der Rückseite angebracht, die je einen bis zu 10 Gbit/s schnellen Datentransfer ermöglichen. Vorn stehen zwei USB-A-Ports 3.0 zur Verfügung sowie zwei USB-A 2.0 für einfache USB-Geräte wie Maus und Tastatur. Mittels BC 1.2 Erkennung kann das iPhone oder ein iPad über die USB-Ports geladen und synchronisiert werden. Das ”Super Dock” soll zudem das Arbeiten mit mehreren Bildschirmen erleichtern. Über den Gigabit Ethernet-Anschluss auf der Rückseite lasse sich eine stabile, schnelle Netzwerkverbindung aufbauen. Für das schnelle Einlesen von Speicherkarten bringt das Dock vorne einen UHS-II-SD-Kartenleser mit. Die Ports für Kopfhörer und Mikrofon befinden sich ebenfalls an der Vorderseite. Das LMP ”USB-C Super Dock ” ist zur UVP von 249 Euro erhältlich.

LMP USB-C Super Dock bei Amazon

Beim LMP ”USB-C 7 Port Hub” mit vier USB-A 3.0- und drei USB-C-Ports liegt der Fokus auf der Anbindung von USB-Peripheriegeräten. Es benötigt selbst nur einen USB-C-Port am iMac M1. Über die USB-Ports des Hubs können laut Hersteller iPad oder iPhone direkt mit Energie versorgt werden. Die vier USB-A- und drei USB-C-Ports bieten demnach Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s. Ein Netzadapter soll die am Hub angeschlossene Peripherie mit genügend Strom versorgen. Zwei der USB-C-Ports und einer der USB-3.0-Anschlüsse bringen laut Hersteller eine Ausgangsleistung von 1,5 Ampere (nach BC 1.2 Standard) mit, sodass hier iPhone oder iPad geladen und synchronisiert werden können. Diese Ports sind auf der Rückseite des Hubs gekennzeichnet, damit User auf den ersten Blick sehen, wo Sie die Geräte mit erhöhtem Strombedarf anschließen müssen. Der LMP USB-C 7 Port Hub kostet 55 Euro (UVP).

Lösung für einen zweiten Monitor

Speziell für User, die ihren iMac M1 mit einem weiteren hochauflösenden Monitor nutzen wollen, hat LMP das ”USB-C Display Dock 2” entwickelt. Dieses steckt in einem Aluminiumgehäuse und bietet insgesamt zwölf Ausgänge, davon sind sechs Video-Ports: zwei HDMI-, je ein Mini-Display- und Display-Port, die alle 4K@60 Hz unterstützen, sowie je ein DVI- und VGA-Anschluss mit jeweils 1080p@60 Hz. Am iMac M1 kann ein weiterer Monitor angeschlossen werden – über das Dock soll hier nahezu jedes Modell passen. Zu den weiteren Anschlüssen gehören Gigabit Ethernet, zwei USB-3.0-Ports sowie zwei USB-C-Buchsen, einmal fürs Laden bei mobilen Geräten (mit Power Delivery 3.0), und einmal für den Datentransfer via USB-C. Das Dock enthält außerdem einen Audioausgang für 3,5-Millimeter-Klinkenstecker, passend für einen externen Lautsprecher oder Kopfhörer. Um die volle Funktionsfähigkeit zu erreichen, wird das Dock über zwei USB-C-Verbindungskabel mit dem Host verbunden. Dieses Dock kostet per Liste 149 Euro.

Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. Produkte von LMP werden von Anbietern wie Comspot, Cancom und Cyberport geführt und sind auch auf Amazon.de erhältlich. Distributor für den deutschen Fachhandel ist Data World.