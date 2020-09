Drei Wege, wie Apple seine Dienste verbessern könnte

Dan Moren, Kris Wallburg

Die Dienste von Apple sind immer beliebter geworden, aber die zugrunde liegenden Systeme weisen einige Schwächen auf. Apple muss an diesen Stellen anssetzen, um den Nutzern das Leben zu erleichtern.

Vergrößern Mit Apple One haben Sie Zugriff auf alle Dienste Apples © Apple

Zu Beginn dieses Jahres hat Apple sein selbstgestecktes Ziel, den Umsatz im Bereich Services bis 2020 zu verdoppeln, in kürzester Zeit übertroffen. Das Unternehmen hat nicht nur vor kurzem angekündigt, dass es einen neuen Service, Apple Fitness+, auf den Markt bringen wird, sondern hat sich schließlich auch dafür entschieden, den Kunden ein preisgünstiges Paket seiner zahlreichen Services anzubieten.

Trotz alledem gibt es einige Aspekte der Apple-Dienste, die immer noch etwas dürftig sind, und nicht wenige von ihnen sind Teile der Systeme, auf die das Unternehmen und seine Benutzer angewiesen sind. Genauso wie Sie sich vielleicht um das Ausbessern eines Fundaments kümmern möchten, bevor Sie sich Gedanken über das Streichen der Wände machen, gibt es ein paar Stellen, an denen Apple seine Grundlagen festigen sollte, bevor das Unternehmen mit etwas Neuem beginnt.

Bezahlen Sie dies, bezahlen Sie das

Als jemand, der viel Zeit damit verbringt, Software in den verschiedenen App-Stores von Apple für den privaten und geschäftlichen Gebrauch zu kaufen, ärgere ich mich immer wieder über Apples schlechte Unterstützung für mehrere Zahlungsmethoden in iTunes und App-Stores.

Ja, Sie können mehrere Kreditkarten in Ihrem Apple-ID-Profil hinterlegen und sogar Apple Pay verwenden... das ist alles gut und schön, bis es Zeit zum Bezahlen ist. Dann können Sie im App Store nicht wählen, welche Zahlungsmethode Sie verwenden möchten, sondern Sie können sich auf Ihre primäre Zahlungsmethode verlassen und erst wenn diese fehlschlägt, Ihre Sicherungsmethoden ausprobieren.

Wenn ich also zum Beispiel eine App für die Arbeit kaufen möchte, muss ich meine Kontoeinstellungen aufrufen und meine Zahlungsmethoden neu ordnen, um meine Kreditkarte für die Arbeit verwenden zu können. Das Endergebnis? Niemand macht es wirklich, denn es ist eine Menge Aufwand für das, was eine einfache Erfahrung sein sollte.

Die Verknüpfung einer einzigen Kreditkarte mit Ihrem iTunes-Konto ist die Art und Weise, wie Apple seit 17 Jahren Geschäfte macht.

Warum jetzt aufhören? Das Unternehmen liebt es, die Anzahl der Kreditkarten, die es an Konten gebunden hat, als Maßstab für den Erfolg seiner Services zu nennen, und die Beseitigung von Reibungsverlusten beim Bezahlen ist eine der wichtigsten Methoden, mit denen es die Benutzerfreundlichkeit des App Store für Verbraucher und Entwickler gleichermaßen anpreist.

Was hier am frustrierendsten ist, ist die Tatsache, dass die Art und Weise, wie Apple Pay verwendet wird, nicht mit der Art und Weise übereinstimmt, wie es so ziemlich überall sonst verwendet wird. Wenn ich Lebensmittel zur Lieferung bestelle oder eine Mitfahrgelegenheit anfordere, kann ich mit der Apple Pay-Option jede Karte in meiner Brieftasche auswählen. Warum kann ich nicht die gleiche Option haben, wenn ich Apps, Musik oder Filme herunterlade? (Und, was das betrifft, warum kann das nicht auf Dritte ausgedehnt werden, die digitale Waren verkaufen - aber das ist ein anderes Thema).

Alles in der Familie

Das Family-Sharing-System von Apple ist auf den ersten Blick ein großer Vorteil, da es Ihnen ermöglicht, Inhalte, Dienste, Speicherplatz usw. mit dem Rest Ihrer Familie zu teilen. Aber es hat auch seine eigenen Schwächen, nicht zuletzt deshalb, weil aufgrund des oben erwähnten Mangels an mehreren Zahlungssystemen alles, was für die Familie gekauft wird, über ein Konto laufen muss, wenn Kauffreigabe aktiviert ist.

Das mag in vielen Situationen gut funktionieren, aber es befasst sich kaum mit Fällen, in denen verschiedene erwachsene Mitglieder einer Familie aus den verschiedensten Gründen Dinge getrennt kaufen möchten (vor allem dann nicht, wenn erwachsene Kinder in den Family-Sharing-Plänen ihrer Eltern geblieben sind, was zunehmend der Fall sein wird).

Apple hat beim Family Sharing, wie auch bei seinen Zahlungsmethoden, einen sehr einheitlichen Ansatz gewählt, und das führt dazu, dass Nutzer an Grenzen stoßen, die manchmal willkürlich erscheinen können.

Krieg der Speicher

Endlich ist es Zeit für das jährliche Trommeln der iCloud-Speichertrommel: Was ist mit der 5-GB-Grenze? Mit der kürzlichen Enthüllung des Apple One-Bundles wirkt dieses Speichermodell noch antiquierter. Der kostenlose 5-GB-Speicher ist derselbe wie 2011, als iPhones das Maximum von 64 GB erreichten und die meisten Leute nur 16-GB- oder 32-GB-Modelle hatten. In der Zwischenzeit haben sich die 50-GB- und 200-GB-Speicherklassen und die Preise seit fünf Jahren nicht geändert.

Die Sache ist die: iCloud ist ein Dreh- und Angelpunkt von Apples ganzheitlicher Produktstrategie. Von Backups über E-Mails bis hin zu iMessage und Fotos - Apples Geräte verlassen sich auf iCloud, um zu funktionieren. Darüber hinaus nutzen auch viele Anwendungen von Drittanbietern die Vorteile des Systems, um ihre Daten problemlos auf allen Geräten eines Benutzers verfügbar zu machen. Dies trägt zu einem nahtlosen Erlebnis bei, womit Apple definitiv gerne prahlt.

Aber 5 GB ist zunehmend nicht mehr genug für den Durchschnittsmenschen. Ich musste mehr als nur ein paar Familienmitglieder durch die Aktualisierung ihrer Pläne führen, weil ihre iPhones oder iPads sie dafür gezüchtigt haben, dass sie nicht genug Speicherplatz in der Cloud haben, um ihre wertvollen Fotos zu sichern, und dass für die fürstliche Summe von einem Euro pro Monat zu verschenken. Ist das viel? Nicht besonders, aber die Einstellung "nette Fotos, Schande, wenn ihnen etwas passiert" fühlt sich sehr gegen das Image an, das Apple fördern will.

Apple hat hier einige Hebel, die es in Bewegung setzen könnte, von der Erhöhung der Basis-Speichermenge bis hin dazu, dass Gerätesicherungen nicht auf Ihre Speichergrenzen angerechnet werden. Aber die Dinge so zu belassen, wie sie jetzt sind, fühlt sich sehr nach billigem Schnickschnack an, für den Apple nur allzu gerne einen seiner Konkurrenten kritisieren würde.

