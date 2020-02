Durchgesickert: Beats 4 Wireless wohl bald verfügbar

Stephan Wiesend

Wohl bald erscheinen die Nachfolger der Sportkopfhörer Beats 3 Wireless, wie ein Dokument der FCC beweist.

Vergrößern Drahtlos mit Kabel

Apple hat nicht nur weiße Kopfhörer im Angebot. Neben den erfolgreichen Airpods besitzt Apple schließlich eine für auffällige Farben bekannte Audio-Marke: Die 2014 übernommene Firma Beats. Drahtlos wie die Airpods aber mit stabilen Ohrbügeln versehen sind die beliebten Powerbeats Pro, die im Apple Store 250 Euro kosten. Speziell an Sportler richten sich die schon etwas älteren Powerbeats Wireless 3, die mit knapp 200 Euro etwas günstiger sind. Für diese gegen Feuchtigkeit geschützten Modelle wird es offenbar bald einen Nachfolger geben: In iOS 13.1 tauchten sie bereits als Symbolbild im Betriebssystem auf, jetzt sind noch etwas detailliertere Bilder auf der Seite der Regulierungsbehörde FCC aufgetaucht – wie bei Bluetooth-Geräten vorgeschrieben .

Wie die Vorgänger werden die neuen Modell sich per Bluetooth mit dem iPhone verbinden, laut Grafik sind die beiden Ohrhörer aber untereinander per Kabel verbunden. Für Aktivsportler ein echter Vorteil, verliert man die Ohrhörer nicht so schnell. Wie die Wireless 3 werden sie vermutlich auch eine etwas längere Akkulaufzeit bieten, während die kabellosen Powerbeats Pro nur 9 Stunden durchhalten, laufen die Powerbeats Wireless 3 bis zu 12 Stunden.

Vergrößern Die neuen Modelle scheinen sehr stark den Beats 3 Wireless zu ähneln. © Beats

Weitere Details über neue Funktionen sind bisher nicht bekannt. Der Preis der „Wireless 4“ wird vermutlich dem der Wireless 3 entsprechen und bei knapp 200 Euro liegen. Die Wireless 3 gibt es aktuell ab 135 Euro , allerdings nur noch in sehr wenigen Shops.