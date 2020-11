Apple Watch Series 6 aktuell für nur 376 Euro - Bestpreis

Peter Müller

Die Apple Watch ist sehr vielseitig und vor allem ein hilfreiches Gesundheits- und Wellnessprodukt. Bei diesem Anbieter gibt es sie jetzt zum Tiefstpreis.

Wie an sich jedes Jahr gibt sich Apple in Sachen Black Friday ein wenig knauserig: Beim Kauf ausgewählter Produkte gibt es noch einen Gutschein für den App Store mit dazu, dessen Betrag je nach Produkt variiert. Bei den Neuheiten des Herbst 2020 bekommt man ihn gar nicht. Immerhin gibt es andere Händler, die Apple-Produkte deutlich günstiger anbieten, so etwa Ebay. Hier gibt es die Apple Watch Sereis 6 aktuell zum Tiefstpreis mit dem Gutscheincode PERFECTEBAY10 .

Apple Watch Serie 6 40 mm Silber mit weißem Silikonarmband bei Ebay für 376,33 Euro

Mit der Watch Sereis 6 bekommen Sie unter anderem fortschrittliche Funktionen wie Alway-On-Display, EKG, Sturzerkennung oder Messung des Blutsauerstoffs, die in der 40-mm-Variante bei Apple ab 418 Euro kostet. Den gleichen Preis weist auch dieses Angebot bei Ebay auf, jedoch mit einem Bonus, wie man ihn bei Apple nicht bekommt : Zehn Prozent Rabatt. Den Endpreis von 376,33 bekommt man, wenn man beim Bezahlen den Gutscheincode PERFECTEBAY10 eingibt.

Angeboten ist das kleine Basismodell in Silber mit einem weißen Standardarmband aus Silicon, ohne eSIM-Karte für mobiles Internet. Laut Verkäufer handelt es um Neuware.

In unserem Praxistest hat uns vor allem die verbesserten Akkulaufzeiten gefallen: Auch bei den Ladezeiten hat Apple wahrscheinlich an mehreren Stellen nachgebessert. Eine Stunde auf der Ladestation ergibt zusätzliche 80 Prozent der Ladung, um von Null auf Hundert zu laden, kommen wir wie Apple auf knapp anderthalb Stunden. Aber auch ein kurzes Auflegen auf die Ladestation kann Großes bewirken, nach zwanzig Minuten kann die neue Watch auf knapp 30 Prozent mehr Ladung kommen. Ein Richtwert von anderthalb Prozent mehr Akku nach einer Lademinute beim Akkustand weniger als 80 Prozent kommt recht gut hin. Offensichtlich setzt Apple bei der Apple Watch bzw. watchOS 7 das gleiche optimierte Batteriemanagement wie beim iPhone ein, wobei die verbleibenden zwanzig Prozent der Akku-Ladung etwas länger brauchen.

Apple Watch Series 6 im Macwelt-Test