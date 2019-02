Ein Pflicht-Toolkit für Ihren Mac - Anzeige

.

Wenn es zur Datenkatastrophe kommt und kein Backup in Sicht ist, droht jedem iDevice-Nutzer ein Albtraum. Damit dieser zuverlässig ausbleibt, empfiehlt sich ein neues Dienstprogramm für den Mac, das Sie als Besitzer eines iPhone, iPad oder iPod touch unbedingt kennen sollten.

Anzeige Vergrößern Datenkatastrophen-Prophylaxe mit dr. fone: Hier erfahren Sie, wie dieses App Toolkit iDevice-Nutzer vor dem Schlimmsten bewahrt. © Wondershare

Das dr. fone Toolset für Ihren Mac funktioniert in allen Situationen, in denen Daten verloren gehen: beim versehentlichen Löschen einer Datei vom iDevice, einem fehlgeschlagenen Update, einer Viren-Attacke oder auch bei unsachgemäßer Bedienung, unerwartetem Verlust oder Defekt. Die Software von Wondershare ist kompatibel mit allen iPad-, iPod- und iPhone-Modellen (natürlich auch dem aktuellen iPhone XR). Die Originaldaten werden durch die Nutzung von dr. fone in keiner Weise verändert. Zusätzlich können Sie eine Vorschau Ihrer Dateien erzeugen, bevor Sie diese wiederherstellen. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, die enthaltenen Informationen zu überprüfen und nur die Dateien wiederherzustellen, die Sie benötigen. Diese Funktion suchen Sie bei iTunes übrigens vergeblich.

Die Nutzung von Wondershare „dr.fone – Wiederherstellung für Mac“ ist denkbar einfach – die Installation auf dem Mac nimmt nur wenige Minuten in Anspruch. Sobald Sie die Software installiert haben, bietet die App drei schnelle und einfache Wege, um alles wieder auf Ihr iPhone, Ihr iPad oder Ihren iPod touch zu übertragen:

iPhone scannen Daten über iTunes extrahieren Daten aus der iCloud extrahieren

Vergrößern Daten schnell und einfach wiederherstellen? Mit „dr. fone – Wiederherstellung für Mac“ kein Problem. © Wondershare

Das Programm kann 15 verschiedene Datentypen von Ihrem iPhone, iPod oder iPad wiederherstellen. So können Sie verlorengeglaubte Bilder und Videos, Nachrichtenanhänge und WhatsApp-Gespräche schnell und problemlos wiederherstellen.



Folgende Betriebssysteme werden unterstützt:

Mac 10.14 (macOS Mojave), Mac OS X 10.13 (High Sierra), 10.12(macOS Sierra), 10.11(El Capitan), 10.10 (Yosemite), 10.9 (Mavericks), 10.8., Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP

WhatsApp-Verlauf übertragen? Kein Problem!

Mit „dr. fone – Soziale App wiederherstellen“ hat Wondershare zudem eine Software veröffentlicht, die Ihnen dabei hilft, „soziale“ Chatverläufe auf iOS-Geräten zu sichern und wiederherzustellen. Zudem ist die App in der Lage, alle Datentypen von Android- oder iOS-Devices auf Windows- und Mac-Systeme zu übertragen.



Die dr. fone App hilft Ihnen dabei, Ihre Line-, Viber-, Kik-, WeChat- oder WhatsApp-Daten mit nur einem Klick zu sichern. Auch Drucken funktioniert hier mit nur einem Klick – auch einzelne Backup-Elemente lassen sich hierzu gezielt auswählen und exportieren. Eine ausgiebige Schritt-für-Schritt-Anleitung sorgt zudem dafür, dass sich alle Nutzertypen schnell zurechtfinden.

Sie wollen Ihren WhatsApp-Verlauf auf ein neues Smartphone übertragen? Wir zeigen Ihnen am Beispiel der beliebtesten aller Messaging Apps, wie einfach das mit dem dr. fone Toolset von Wondershare vonstattengeht:





Schritt 1: Starten Sie die App und verbinden Sie sowohl Ihr neues als auch Ihr altes Smartphone per USB mit Ihrem Computer.





Schritt 2: Im Hauptmenü unter dem Reiter „WhatsApp“ die Option „WhatsApp-Nachrichten übertragen“ wählen.





Schritt 3: Im folgenden Fenster sehen Sie Ihre beiden Smartphones „nebeneinander“. Wichtig ist dabei, dass Ihr altes Device als „Quelle“ und Ihr neues als „Ziel“ identifiziert wird.





Schritt 4: Ein Klick auf die Schaltfläche „Übertragen“ setzt die Übertragung in Gang.





Schritt 5: Sobald der Datentransfer auf Ihr neues Smartphone abgeschlossen ist, erhalten Sie weitere Anweisungen, wie Ihre WhatsApp-Nachrichten vollständig auf das neue Gerät übertragen werden können.

Handy-Klon per Klick

Der Transfer von Kontaktdaten von einem iPhone auf ein Android-Gerät oder umgekehrt wird mit der App „dr.fone – Switch“ zum Kinderspiel. Mit Hilfe der Software können Kontakte, Nachrichten, Anrufverläufe, Kalendereinträge, Fotos, Musik, Videos und Apps mühelos von Smartphone zu Smartphone transferiert werden. Dabei bleiben übrigens auch Job-Titel, E-Mail-Adressen, Firmennamen und dergleichen vollständig erhalten. Welches Betriebssystem Ihr Smartphone nutzt oder von welchem Hersteller es stammt, spielt dabei keine Rolle. Auch der Netzbetreiber beeinflusst die Funktion der Software nicht. Sogar wenn Ihr Smartphone nicht entsperrt ist oder wenn ein Jailbreak durchgeführt wurde, kopiert „dr. fone – Switch“ munter weiter. Die Datenübertragung selbst ist dabei laut Aussage des Herstellers zu einhundert Prozent sicher.

Vergrößern Mit dr. fone lassen sich Daten auch schnell und einfach geräteübergreifend transferieren. © Wondershare

Sind alle Daten übertragen, lassen sich die „Restbestände“ auf dem Altgerät übrigens auch genauso schnell und einfach löschen. Sollten Videos und Musik dabei übertragen worden sein, werden diese Dateien auch gleich in das Dateiformat gewandelt, das das Zielgerät unterstützt.

DER Smartphone Manager für Ihren Mac

Mit „dr.fone – Übertragen“ hat Wondershare darüber hinaus eine weitere App für Ihren Mac in petto – die den Transfer von Mediendateien auf Ihren Computer ermöglicht – und zwar ohne die Nutzung von iTunes. Zusätzlich können Sie mit dieser Software Ihre iPhone-Fotosammlung verwalten. Kompatibel ist die App mit allen Geräten ab iOS12. Abgesehen von den genannten Funktionen eignet sich „dr.fone – Übertragen“ auch als leistungsfähiger Datei-Explorer, mit dem Sie jede Datei und alle Ordner auf Ihrem iPhone untersuchen und durchstöbern können.

Mit dem dr. fone App Toolkit für iOS hat Wondershare ein verlässliches, sicheres Software-Paket in petto, das Sie in Situationen unterstützt, die erhebliches Verzweiflungspotenzial aufweisen. Kommt es zu Störungen, Ausfällen, Diebstahl, Verlust oder einem Hack, können Sie sich auf die vollständige Wiederherstellung Ihrer Daten verlassen. Das Wondershare Toolkit für iOS (Mac-Version) ist mit einem Preis ab 139,99 Euro zwar nicht günstig – wenn es aber einmal tatsächlich zum Datenverlust kommt, könnte sich die Software unter Umständen als unbezahlbar erweisen.