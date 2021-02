Elektroauto: Forscher speichern Wasserstoff in Paste

Peter Müller

Eine Entwicklung aus Dresden könnte Wasserstoff als Energieträger für Elektrofahrzeuge wieder attraktiver machen.

Vergrößern Wasserstoff tanken könnte einfacher werden © Alexander Kirch - shutterstock.com

Der Verbrennungsmotor geht seinem Ende entgegen, aus welchen Speichern der Elektromotor unterwegs am umweltfreundlichsten seine Energie beziehen wird, ist noch nicht raus. Lithiumionenbatterien machen bei der Produktion Probleme, aber auch Brennstoffzellen, die auf elementaren Wasserstoff angewiesen sind, sind nicht ohne. Aufgrund der logistischen Probleme – flüssiger Wasserstoff muss bei 700 Atmosphären Druck im Tank gehalten werden – ist der Wirkungsgrad nicht sonderlich hoch. Hinzu kommt, dass großindustriell Wasserstoff unter Ausscheiden von CO 2 meist noch aus Erdgas gewonnen wird, vorwiegend Methan .