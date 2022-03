Endlich: Mit tvOS 15.4 Apple TV im Hotel nutzen

Michael Simon

Die Verwendung von Apple TV in einem Wohnheim oder Hotel ist jetzt viel einfacher, da tvOS 15.4 Captive Wi-Fi unterstützt.

Apple hat neben iOS 15.4 und macOS 12.3 auch tvOS 15.4 veröffentlicht. Das Update des Betriebssystems der Settopbox Apple TV ist zwar nicht ganz so vollgepackt mit neuen Funktionen, aber es gibt ein paar, die Ihr Erlebnis mit dem Apple TVs verbessern könnten.



Wenn Sie schon einmal versucht haben, sich mit einem Apple TV in einem Hotel, Wohnheim oder an einem anderen Ort mit einem speziellen Anmeldeportal – einem Captive Portal – in ein Wi-Fi-Netzwerk einzuloggen, sind Sie wahrscheinlich gescheitert. Das liegt daran, dass das Apple TV anders als das iPhone oder der Mac keine Pop-up-Webportal-Anmeldefenster zulässt, sodass es sich zwar oft verbindet, aber nicht die Möglichkeit bietet, das Netzwerk tatsächlich zu nutzen.



In tvOS 15.4 gibt es eine Funktion namens Captive Wi-Fi, mit der Sie Ihr iPhone oder iPad verwenden können, um Ihr Apple TV mit Netzwerken zu verbinden, die zusätzliche Anmeldeschritte erfordern. Während des Verbindungsvorgangs fordert Sie Ihr Apple TV auf, mit Ihrem iPhone oder iPad fortzufahren. Sie können dann das Gerät nehmen und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um die Einrichtung abzuschließen, genauso wie Sie es bei der Einrichtung eines neuen Apple TV tun würden.



Zusätzlich zu Captive Wi-Fi enthält tvOS 15.4 auch eine neue "Up Next"-Warteschlange, auf die man zugreifen kann, während man etwas anschaut, sowie die neue LGBTQ+ Siri-Stimme ( bisher nur in den USA, Anm. d. Red. ). Es enthält auch mehrere Sicherheitsupdates für WebKit, UIKit, MediaRemote und andere.



Sie können das tvOS 15.4-Update herunterladen, indem Sie auf Ihrem Apple TV in der App "Einstellungen" auf "System" und dann auf "Software-Updates" und "Software aktualisieren" klicken.