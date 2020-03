Endlich Zehnfachzoom: Periskopobjektiv lässt iPhone gleich ziehen

Kris Wallburg

Laut einem Analysten bekommt das iPhone in 2022 ein Periskopobjektiv. Ein optischer Zoom mit bis zu zehnfacher Vergrößerung wäre damit vorstellbar.

Vergrößern Smartphonekameras mit fünf- oder zehnfacher optischer Vergrößerung sind keine Seltenheit mehr. © Shutterstock.com/Who is Danny

Der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo meldet, dass Apple in 2022 ein Periskopobjektiv im iPhone verbauen will. Das berichtet Macrumors. Damit soll der optische Zoom deutlich verbessert werden. Aktuelle Smartphones mit Periskopobjektiven sind zu einem zehnfachen Zoom bei gleichbleibender Bildqualität in der Lage.

Im besten aktuellen iPhone, dem iPhone 11 Pro, ist lediglich eine Telekamera mit zweifachem optischen Zoom verbaut. Digital kann bis zu zehnfach vergrößert weden, dabei leidet die Bildqualität aber deutlich. Auch wenn die Kamera des iPhone 11 Pro zu den besten auf dem Smartphonemarkt gehört, ist der geringe optische Zoom ein häufiger Kritikpunkt. In Verbindung mit der Auflösung, die für aktuelle Smartphonekameras auch nicht besonders hoch ist, sind Aufnahmen mit starkem Zoom schwierig. Eine hohe Auflösung hilft bei digitaler Vergrößerung. Im Ranking für die beste Kamera auf der Fachseite DXOMARK steht das iPhone 11 Pro aktuell auf Platz 7. Konkrete Angaben über die Bauart oder die Eigenschaften der prognostizierten iPhone-Periskoplinse verrät Kuo übrigens nicht.

Periskopobjektive - Von Außen nach Innen

Periskopobjektive in Smartphones funktionieren anders als traditionelle Objektive. In größeren Kameras wird das Objektiv außen angebracht, das Licht fällt durch die äußere Linse ein und wird auf dem Weg zum Sensor im Gehäuse über weitere Linsen vergrößert. Ein Smartphone hat jedoch außen nicht genug Platz für ein entsprechend großes Objektiv. Stattdessen wird das einfallende Licht durch eine äußere Linse aufgenommen, im Gehäuse jedoch mithilfe eines Spiegels umgeleitet und dort durch die Vergrößerungslinsen geleitet. Somit kann der Prozess von außen nach innen verlagert werden.