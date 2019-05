Entwickler können sich für Apple Arcade bewerben

Halyna Kubiv

Wer ein cooles Projekt für iOS-Spiel in petto hat, soll sich bei Apple auf der WWDC für Apple Arcade bewerben.

Apple hat sein Spiele-Abo für iPhones und iPads vor rund zwei Monaten auf der März-Keynote vorgestellt: Coole Spiele-Konzepte von namhaften Entwicklern sollen die Nutzer begeistern und zu einer monatlichen Zahlung von noch nicht bekannten Abo-Gebühren bewegen. Während der Keynote hat Apple gleich einige bekannte Namen aus der Spiele-Szene genannt – Sega und Konami sind gleich am Start mit dabei sowie der Final-Fantasy-Autor Hironobu Sakaguchi.

Apple will wohl in das Angebot auch die Spiele von unbekannten Entwicklern aufnehmen, die sich potentiell zu Erfolgstiteln entwickeln können. Deswegen gibt es in der WWDC-Woche gleich zwei Termine mit den Verantwortlichen aus dem Arcade-Team, wobei sich die iOS-Developer für die Teilname an dem neuen Spieleabo bewerben können. Die Termine finden unter dem Namen "Pitch to Apple Arcade" statt, zum ersten Mal am 5. Juni von 9:30 bis 11:45 Uhr Ortszeit, das Nachfolge-Termin ist dann nach der Mittagspause am gleichen Tag um 13 Uhr. Die Teilnahmebedingungen sind leicht, obgleich etwas schwammig: "Wenn Du an einem noch nicht veröffentlichten bahnbrechenden iOS-Spiel arbeitest und an Apple Arcade teilnehmen möchtest, solltest Du dich bei uns melden." Bei der Bewerbung wollen die Apple-Ingenieure vor allem graphisches Design sehen: Videos, Screenshots oder gleich halbwegs funktionierende App-Builds werden angenommen. Auf der Landing Page für Apple Arcade gibt es bereits ein Kontakt-Formular, die Entwickler können darüber eigene Ideen zu iOS-Spielen einreichen.

Die beiden Termine sind in der aktualisierten WWDC-App unter dem Bereich "Labs" zu finden. Sucht man nach dem Schlüsselwort "Arcade", findet man die beiden Termine ziemlich schnell, alternativ filtert man nur die Veranstaltungen, die für App Store und Vermarktung gedacht sind. Man kann diese dort zum eigenen Kalender hinzufügen und den Veranstaltungsort einsehen.