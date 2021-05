Epic vs. Apple, Tag 1: Tumulte in der Leitung

Peter Müller

Der mit Sicherheit wegweisende Prozess von Epic Games gegen Apples App Store hat begonnen. Argumente gab es keine neuen – aber interessante Gegebenheiten im virtuellen Zuschauerraum.

Vergrößern Auf welche Seite die Waage sich neigen wird? © corgarashu - shutterstock.com

Der Prozess Epic vs. Apple um den App Store hat am 3. Mai vor dem Bezirksgericht von Nordkalifornien in Oakland begonnen: Der Worte sind genug gewechselt, aber noch nicht von allen vor Gericht vorgetragen. Dieses steht vor einer womöglichen historischen Aufgabe, die den App Store, so wie wir ihn seit bald 13 Jahren kennen, komplett verändern könnte – oder alles beim Alten belassen, was Apple bestätigen würde. Im Wesentlichen geht es darum, ob Apple mit seinem App Store ein Monopol errichtet hat, das es in unfairer Art und Weise ausnutzt und überhöhte Gebühren kassiert. Apple argumentiert stets, dass 30 oder auch nur 15 Prozent Umsatzbeteiligung (bei geringen Umsätzen oder ab dem zweiten Jahr eines Abos) vollkommen angemessen seien für den digitalen Softwarevertrieb. Die strengen Regeln des App Store, die unter anderem verbieten, virtuelle Währungen für Apps anders als über den Mechanismus des In-App-Kaufs zu verkaufen, dienen dazu, die Kunden vor Betrug, schadhafter Software, Verletzung ihrer Privatsphäre und anderen Unannehmlichkeiten zu schützen.

Keine neuen Argumente, kurze Tumulte im Publikum

Am Tag 1 trug Epic Games in seiner Einlassung der Richterin Yonne Gonzalez Rogers seine oft genannten Vorwürfe vor : Der App Store sein ein "Walled Garden", in dem man nur reinkomme, wenn man Apples Bedingungen akzeptiert und hohe Provisionen bis 30 Prozent des Umsatzes abdrückt – es handele sich hier um ein unerlaubtes Monopol. Apple indes argumentiert wie gehabt: Der App Store müsse monolithisch bleiben, um die Sicherheit der Anwender gewährleisten zu können. Ließe man alternative Stores oder auch nur andere Zahlungssysteme zu, würde diese Sicherheit bröckeln.

Wenn Sie sich direkt die Gerichtsunterlagen ansehen wollen, können Sie dies hier tun.



"Epic will uns dazu zwingen, Android zu sein, aber wir wollen das nicht," erklärte Apples Anwältin Karen Dunn. Epic habe im letzten August die Regeln des App Store verletzt, weswegen man Fortnite aus dem Store werfen musste, um dessen Sicherheit aufrechtzuerhalten. Epic-CEO Tim Sweeney räumte ein, diese Verletzung habe man bewusst vorgenommen, um dem Publikum zu zeigen, dass Apple die "totale Kontrolle" über iOS und die im App Store angebotenen Programme ausübe.

Im Gerichtssaal selbst sind keine Zuschauer zugelassen, nur die Prozessbeteiligten dürfen ihn unter Hygieneauflagen betreten. Die Verhandlung ist dennoch öffentlich, per Youtube können Interessierte den Fortgang live verfolgen. Hierbei kam es laut Spiegel in den ersten 20 Minuten des ersten Prozesstages zu technischen Pannen: Die Zuhörer waren nicht stumm geschaltet, weshalb im Stream stets Anfeuerungsrufe der meist eher jungen Fanboys beider Lager zu hören gewesen seien: "Epic Games! Epic Games!" auf der einen Seite und "Wenn er es einmal vermasselt, haben wir iOS nicht mehr" über Epic-CEO Tim Sweeney, der hoffentlich wisse, was er tue, von der anderen Seite.