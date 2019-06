Equinux Tizi Tankstation USB-C + 3 USB-A (75W) mit Power Delivery

Thomas Hartmann

Das neue Tizi-USB-C-Multiladegerät mit Power Delivery ist laut Hersteller für aktuelle Apple-Geräte wie Macbook Pro oder iPhones optimiert.

Vergrößern Tizi Tankstation © Equinux

Erfolgreich geprüft für schnellste USB-C PD (Power Delivery)-Ladevorgänge hat Equinux nach eigenen Angaben die Apple-Geräte Macbook Pro 15 Zoll, Macbook Pro 13 Zoll, Macbook, iPad Pro, iPhone XR, iPhone XS, iPhone X, iPhone 8 sowie weitere iPhones und iPads. Ein Vorzug soll das parallele Laden mit der schnellstmöglichem Ladegeschwindigkeit sein – eine USB-C PD-Buchse mit bis zu 60 Watt und drei weitere USB-A-Buchsen für insgesamt 5 Watt für USB-Standard-Geräte bilden die Ports des Ladegeräts. Dabei soll die Tizi Auto Max Power + Generation für eine intelligente Erkennung der Ladegeschwindigkeit sorgen.

Die Macbooks mit 15 und 13 Zoll sollen damit so schnell laden wie am Apples 60-Watt-Netzteil. iPad Pro 12,9 Zoll, iPhone XR, XS, X und iPhone 8 laden laut Anbieter bis zu zweimal schneller als mit dem mitgelieferten Apple Netzteil, allerdings bei Verwendung des Tizi Flip Ultra-USB-C auf Lightning-Kabels in verschiedenen Längen, das separat zu erwerben ist. Erhältlich ist die ”Tankstation” in der Größe von 92 x 73 x 28 Millimeter und einem Gewicht von 225 Gramm (Herstellerangaben) bei Amazon.de zu einem Preis von 70 Euro – dort findet man auch weitere Angaben und Beschreibungen.