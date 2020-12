Erhöht Apple die Preise? Das kosten iPhone und Macbook ab Silvester

Stephan Wiesend

Ab 01.01.2021 gelten wieder die alten Mehrwertsteuersätze von 19 Prozent. Auch Apple wird deshalb die Preise seiner Produkte wohl etwas anheben.

Vergrößern Das kosten Apple-Produkte ab Januar

Apple wird voraussichtlich am 01.01.2021 seine Preise anheben bzw. anheben müssen – endet dann doch die Ermäßigung der Mehrwertsteuer von 16 Prozent auf 19 Prozent. Bei Produkten wie Käse und Joghurt war diese Preisreduktion wohl kaum spürbar – ob man für einen Joghurt 89 Cent oder 87 Cent bezahlt, war schließlich nur begrenzt von Bedeutung. Beim Kauf eines Macbook Pro oder iPhone sind diese drei Prozent aber weit gewichtiger und führten zu so krummen Apple-Store-Preisen wie 778,85 Euro für das iPhone Mini oder 1.412,45 Euro für das Macbook Pro. Dabei weiß jeder Händler, wie wichtig die Preisgestaltung ist. Rechnet man diese Preise aber um (Dividiert durch 116 × 119) kommt man zum bald geltenden Preis: 799 bzw. 1499 Euro. Man kann erwarten, dass Apple die Einführung dieser sogenannten "gebrochenen" Preise schon am 1.1. durchführen wird. (Genaugenommen handelt es sich ja schließlich um keine Preiserhöhung durch Apple, sondern das Beenden einer Preisreduktion durch den Staat.) Auch viele gerade erst vorgestellte Geräte sind betroffen.

Wir sind aber gespannt, wie der Fachhandel auf diese neuen Preise reagiert (wenn sie kommen) und ob Online-Shops wie Amazon oder Notebooksbilliger diese Preiserhöhungen mitmachen können. Oft sind die aktuellen Preise hier bereits deutlich niedriger als im Apple Store und Preiserhöhungen lassen sich hier deutlich schwerer umsetzen.

Hier die Apple Store-Preise, die nach unserer Schätzung bald gelten könnten.