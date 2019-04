Erste Infos zu Quark Xpress 2019

Markus Schelhorn

Im Frühsommer 2019 möchte Quark eine neue Version des DTP-Klassikers Xpress veröffentlichen. Hier ein Überblick der Neuerungen.

Vergrößern Quark Xpress 2019 © Quark

Altgedienten Designern ist Quark Xpress ein Begriff. Denn dieses Programm war ab Mitte der 1980er-Jahre der Quasi-Standard für Desktop Publishing. Noch heute zählt XPress neben InDesign zu den meist verwendeten DTP-Layoutprogrammen.

Fast ein Abo

Anders als Adobe InDesign kann man Quark Xpress als Kaufversion erwerben. Eine Art Abo bietet das sogenannte Advantage-Programm von Quark dann doch. Hier sind bis zu 36 Monate alle Updates mit inbegriffen. Zudem bietet Quark unter anderem einen unbegrenzten technischen Support, Webinare, ein persönlicher Kundenbetreuer, Rabatte und eine zentrale Lizenzkontrolle an. Nach Ablauf dieses „Abos“ lässt sich Xpress weiterverwenden. Auch im Mac App Store gibt es Quark Xpress zu kaufen , hier zahlt man aktuell 449,99 Euro.



Neu in QuarkXPress 2019: - Flex-Layouts - Neu konzipierte Tabellen - Verbesserter Bildexport - Vollständige Unterstützung barrierefreier PDFs - Höhere Geschwindigkeit für Mac und Windows - Geladener Mauszeiger - 9-Punkt Referenzraster - Automatisch wachsende Textrahmen - Verbesserte Formatierung von Absätzen - Direktionale Ausrichtung am Bund - Leichter Zugriff auf „Formen vereinen“ - Verbesserte Einstellmöglichkeiten für die Formatierung von Rändern - Verbesserte Retina-Unterstützung Alle neuen Funktionen hat Quark auf seiner Seiteaufgelistet .



Highlights von Quark Xpress 2019

Flex-Layouts: Mit dieser neuen Layoutart können Designer responsive HTML5-Webseiten in einer WYSIWYG-Umgebung gestalten. Kenntnisse zu HTML oder CSS braucht es dazu keine. Grafikdesigner können hiermit direkt Banner-Anzeigen, Landing-Pages, Micro-Sites und mehr erstellen.

Modernes Webdesign: Webdesign-Projekte lassen sich mit anspruchsvoller Typografie erstellen. Möglich sind unter anderem eine Steuerung der Zeilenabstände, das Unterschneiden, ein Spationieren, OpenType-Funktionen. Zudem native HTML5-Effekte inklusive Schlagschatten, Verläufe, Vektorformen, Video und interaktive Elemente.

Echte responsive Erlebnisse: Der HTML5-Output aus der Flex-Layout-Arbeitsfläche ist responsiv in allen Bildformaten, einschließlich Desktop-, Tablet- und Smartphone-Bildschirmen. Designer können alle von QuarkXPress unterstützten interaktiven Elemente hinzufügen, Hintergrundbilder mit einem Parallax-Effekt versehen und die Responsivität direkt im Layoutmodus testen, ohne QuarkXPress verlassen zu müssen.

Vom Grafikdesign zum Webdesign: Der responsive HTML5-Output aus Flex-Layouts entspricht den Progressive Web App (PWA) Standards. So können laut Quark Designer native, App-ähnliche Erlebnisse für das Internet direkt in QuarkXPress entwickeln. Für die Zusammenarbeit mit Webentwicklern sei laut Quark das Flex-Layout ein ideales Prototyping-Werkzeug.

Überarbeitete Tabellen: Tabellen haben schon so manchem Layouter graue Haare gekostet. Denn die Erstellung und Aktualisierung tabellarischer Inhalte ist meist recht zeitaufwändig. QuarkXPress 2019 soll eine vollständig neu konzipierte Tabellenfunktion bieten, bei der kreative Freiheit und zeitsparende Automatisierung kombiniert sein sollen – so das Versprechen von Quark. Das neue Tabellenkonzept führt neue Stilregeln für die Formatierung auf Tabellen-, Zeilen-, Spalten- und Zellenebene ebenso wie Stilregeln für Text ein. Designer können Tabellenstile auf alle Tabellen anwenden, unabhängig davon, ob sie diese direkt in QuarkXPress erstellt oder automatisiert eine Tabelle aus Excel importiert haben. Zusätzlich werden die Daten ohne Einfluss auf das Tabellendesign in QuarkXPress aktualisiert, wenn die Excel-Quelle geändert wurde. Alle Tabellenstile lassen sich in QuarkXPress bearbeiten. Designer haben nun direkt aus der Maßpalette Zugriff auf Tabellenstile. Diese Tabellenstile sollen eine viel feinere Kontrolle der Tabellen auf Zellenebene ermöglichen. Auch Ränder und Schattierungen sollen sich uneingeschränkt anpassen lassen.