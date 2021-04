Erste magnetische Powerbank fürs iPhone 12 verfügbar

Halyna Kubiv

Die ersten Hüllen und Ladegeräte für Magsafe-iPhones sind längst verfügbar, nur die Powerbanks lassen auf sich warten.

Vergrößern Xtorm 5000 © Xtorm

Vor ein paar Wochen stellte bereits Anker eine kabellose, magnetische Powerbank für das iPhone 12 vor, diese ist derzeit jedoch leider nicht verfügbar. Der niederländische Betreiber Xtorm springt hier in die Bresche und bringt ebenfalls eine magnetische Powerbank fürs iPhone 12.

Xtorm 5000 für iPhone 12 für 40 Euro kaufen

Die Powerbank Xtorm 5000 kostet rund 40 Euro und ist gleich auf der Webseite des Herstellers zu haben. Die 132 Gramm schwere Powerbank misst 14,4 x 6,5 cm und ist nur 1,5 cm dick. Dem Design nach passt sich die Powerbank nicht so richtig dem iPhone 12 an, denn sie ist nur in Grau bestellbar und hat eine buckelige Oberfläche wie von Apple Smart Battery Case bekannt. Xtorm 5000 hat ein Kapazitätsvermögen von 5000 mAh, nach Angaben des Herstellers reicht das für anderthalb Ladungen eines iPhones. Per mitgeliefertem USB-C-Kabel kann man die Batterie aufladen, angedockt an das iPhone 12 kann Xtorm 5000 über die gleiche USB-C-Buchse noch ein weiteres Gerät wie Airpods mit Strom versorgen. Ein ausführliches Datenblatt findet sich hier .



Die Powerbank von Xtorm ist nicht Magsafe-zertifiziert, so ist die Aufladung per Induktionsspule mit maximal 5 Watt möglich. Mit dem angeschlossenen USB-C-Kabel sind 10,5 Watt möglich. Maximal sind mit dem iPhone 12 per Magsafe 15 Watt möglich . Das iPhone 12 Mini ist auf 12 Watt beschränkt.

Während Magsafe-Ladegeräte von den Dritt-Herstellern nicht mal so unüblich sind ( hier unsere Marktübersicht dazu ), sind Powerbanks für iPhone 12, die an der Rückseite haften, recht rar. Vor einigen Wochen gab es etwa Berichte über eine Powerbank direkt von Apple . Der Hersteller habe damit aber wohl einige Probleme, deswegen ist das Produkt noch nicht auf dem Markt. Wie eingangs erwähnt, hat auch Anker eine Magnet-Powerbank für das iPhone 12 angekündigt und sogar eine Produkt-Seite auf Amazon erstellt. Die Seite führt jedoch keinen Preis, das Produkt ist als "Nicht verfügbar" gekennzeichnet. Auch andere Hersteller kündigen seine Magsafe-Powerbanks an , wie bei Anker lassen sich die externen Akkus noch nicht kaufen.