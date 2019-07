Eve Extend: Neues Gerät vergrößert Reichweite von Homekit-Geräten

Stephan Wiesend

Ein neues Gerät des Homekit-Spezialisten Eve kann die Bluetooth-Reichweite von Homekit-Geräten vergrößern – ein altes Problem.

Vergrößern Das Gerät ist klein und verwaltet acht Geräte. © Halyna Kubiv

Homekit-Geräte wie der Thermoastat Eve Thermo oder eine Lampe der zahlreichen Anbieter sind komfortabel und einfach konfigurierbar, durch die Datenverbindung per Bluetooth hat man aber schnell ein Reichweitenproblem – oft bereits wenn man sich in einem entfernten Zimmer befindet. Ohne Signal ist das Gerät plötzlich nicht mehr steuerbar, eine Folge der relativ geringen Reichweite von Bluetooth.

Das neue Gerät Eve Extend des deutschen Homekit-Spezialisten Eve Systems könnte hier die Lösung sein: Ähnlich einem WLAN-Repeater kann das Gerät das Bluetooth-Signal von bis zu acht Homekit-Geräten verstärken. Das kleine Kästchen wird einem Raum zugeordnet und kommuniziert per Wi-Fi mit dem Router und per Bluetooth mit den Geräten. Stromversorgung erfolgt über eine USB-Schnittstelle. Das Gerät wird in zwei Wochen offiziell angekündigt, es soll im September erscheinen. Der Preis ist noch nicht bekannt. Informationen über das neue Produkt von Eve waren schon vorab bekannt geworden, so hatte etwa iPhone-Ticker Produktfotos und Datenblätter auf der Seite der US-Behörde FCC aufgestöbert. Nach Angaben des Herstellers versteht sich das neue Gerät auf zwei gängige WLAN-Frequenzen – 2,4 und 5 GHz und soll so die Übertragung von anderen WLAN-Geräten im Haus nicht stören.