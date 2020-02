FTC will mehr über Übernahmen kleiner Firmen wissen

Peter Müller

Verstößt BigTech gegen Wettbewerbsrecht, indem es prophylaktisch Unternehmen kauft, bevor diese groß und zur Gefahr werden? Das will die Handelsbehörde nun genauer wissen.

Vergrößern Börse © iQoncept - shutterstock.com

Die Federal Trade Commission (FTC) hat bei den fünf großen IT-Unternehmen Apple, Alphabet/Google, Amazon, Facebook und Microsoft Daten über Firmenkäufe angefordert, deren Volumen zu klein für eine Meldung bei den Wettbewerbsbehörden war. Die FTC will untersuchen, ob diese Akquisen gewissermaßen vorausschauend den Wettbewerb behinderten, weil die großen fünf aufstrebende und potentiell für sie gefährliche Konkurrenten aufkauften. "Diese Initiative wird die Kommission in die Lage versetzen, Übernahmen in diesem wichtigen Sektor genauer zu prüfen und auch zu bewerten, ob die Bundesbehörden angemessen über Transaktionen informiert werden, die dem Wettbewerb schaden könnten", erklärt der FTC-Vorsitzende Joe Simons .

Es ist Apples gängige Floskel, "von Zeit zu Zeit kleinere Firmen" zu übernehmen und nichts über den Zweck der Übernahme zu sagen, doch auch andere Großunternehmen kaufen sich Know-how, Produkte, Services, Patente und Mitarbeiter bei derartigen Akquisen hinzu. Größere Übernahmen müssen immer erst genehmigt werden, so hatte Apple etwa im Mai 2014 angekündigt, Beats für rund drei Milliarden US-Dollar zu kaufen, erst im August 2014 wurde die Übernahme nach Freigabe des Kartellamtes abgeschlossen.