Fahrrad mit Airtag tracken: Das beste Zubehör im Check

Simon Lohmann

Um Ihr Fahrrad mit einem Airtag über die "Wo ist?"-App orten zu können, benötigen Sie entsprechendes Zubehör.

Vergrößern Fahrrad mit Airtag orten © Shutterstock.com/Africa Studio, Apple

Mit Apples Bluetooth-Tracker können Sie so ziemlich jeden "dummen" Gegenstand smart machen: Brieftasche, Rucksack, Koffer, Geldbörse – mithilfe des Airtags können Sie alles Mögliche über die "Wo ist?"-App auf Ihrem iPhone orten. Dafür benötigen Sie in der Regel entsprechendes Zubehör, wie Schlaufen oder Anhänger. Apples Original-Zubehör ist recht kostspielig, doch es gibt auch jede Menge preiswerte Alternativen. Als erstes benötigen Sie natürlich einen Airtag, wir empfehlen gleich das 4er-Set zu kaufen, da Sie hier pro Airtag sparen können.

Fahrrad mit Airtag tracken: Alle Infos & das beste Zubehör

Der Airtag bietet sich zudem hervorragend an, um Ihr Fahrrad im Falle eines Diebstahls orten zu können. Egal, ob günstiger Drahtesel oder teures E-Bike: Erfahrungsgemäß finden gestohlene Fahrräder selten zu ihrem Eigentümer zurück. Ein Airtag bietet zwar auch keine absolute Sicherheit, erhöht jedoch die Chancen, Ihr Fahrrad wiederzufinden. Am Ende ist es günstiger, in einen Bluetooth-Tracker zu investieren als ein neues Fahrrad kaufen zu müssen.

Damit Sie einen Airtag an Ihrem Fahrrad befestigen können, benötigen Sie Spezial-Zubehör. Natürlich können Sie den Tracker auch mithilfe einer Schlaufe am Sattel oder Gepäckträger befestigen, so ist der Airtag aber für jeden Dieb erkennbar und im Zweifel schnell entfernt. Außerdem sollten Sie den Airtag nicht Wind und Wetter aussetzen. Apple gibt zwar an, dass der Airtag nach IP67 wasser- und staubgeschützt ist, der Schutz vor Wasser und Staub ist laut Apple allerdings "nicht dauerhaft und kann mit der Zeit als Resultat von normaler Abnutzung geringer werden".

Daher sollten Sie lieber auf ein sichereres System setzen. Hier ist eine Auswahl an unterschiedlichen Lösungen:

Zubehör GRAPID Airtag-Fahrradhalterung mit Sicherheitsschrauben © Amazon / GRAPID Diese 1 cm dicke Halterung (verschiedene Farben erhältlich) wird bei Ihrem Fahrrad durch Montage an der Flaschenhaltevorrichtung angebracht. GRAPID Airtag-Halterung bei Amazon für nur 19,95 Euro kaufen Vorteile + Sicherheitsschrauben + Werkzeug inklusive + Spritzwassergeschützt + hochwertiger Kunststoff + ermöglicht weiterhin Montage von Flaschenhaltern

NINJA MOUNT Sattel-Halterung für Airtag © Amazon / Ninja Mount Diese Halterung verspricht eine unauffällige Montage unterhalb des Sattels. Mitgeliefertes Spezialwerkzeug ermöglicht es ebenfalls, den Sattel selbst und sogar die Sattelstütze vor Dieben zu schützen. NINJA MOUNT Sattel-Halterung für Airtag auf Amazon für nur 18,90 Euro kaufen Vorteile: + Sicherheitsschrauben & Werkzeug inklusive + Unauffällig + Universell an Fahrradsattel montierbar (nicht I-Beam-System)

Zubehör Supmega Airtag Halterung fürs Fahrrad © Amazon / Supmega Eine günstigere Alternative ist diese Halterung mit schützender Aluminiumlegierung, die den Airtag unter dem Fahrradflaschenhalter verbirgt. Supmega Airtag-Halterung bei Amazon für nur 13,99 Euro + Kompatibel mit jedem Fahrrad mit standardmäßigen 64-mm-Wasserflaschenhalterungslöchern + Wasserdichtes Airtag-Gehäuse + Anti-Shake-Funktion - keine Sicherheitsschrauben

