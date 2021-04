Fail: Intel blamiert sich mit unabsichtlicher Macbook-Werbung

Kris Wallburg

Der "weltbeste Prozessor", so bewirbt Intel seine neue CPU auf einem Foto. Das GerÀt, dass auf dem Foto zu sehen ist, ist aber ein Macbook Pro. Dabei hat Apple bekanntlich keine Lust mehr auf die Produkte von Intel.

VergrĂ¶ĂŸern Apple hat sich von Intel verabschiedet, der Versuch eines Konters geht in die Hose. © Shutterstock.com/Girts Ragelis

Apple hat sich von Intel als Zuliefer verabschiedet und setzt stattdessen lieber auf Rechenchips aus dem eigenen Haus. Das hat wohl nicht fĂŒr BegeisterungsstĂŒrme beim CPU-Hersteller gesorgt, dessen Marketingabteilung sich seitdem einige SpĂ€ĂŸe auf Kosten Apples erlaubt hat. Unter anderem wurde der frĂŒhere "I'm a Mac"-Darsteller fĂŒr mehrere Werbevideos engagiert , die mehr oder weniger erfolgreich das Macbook auf die Schippe nehmen und Intels Überlegenheit zeigen sollen. Inhaltlich sind die Clips teils wenig aussagekrĂ€ftig, haben aber aufgrund der Besetzung durchaus Unterhaltungswert.

Weitaus weniger gewieft ist ein Werbefoto, dass den neuen Intel-Prozessor i7-1185G7 anpreisen soll. In dem dazugehörigen Text ist von dem "weltbesten Prozessor in einem dĂŒnnen und leichten Laptop" die Rede.

VergrĂ¶ĂŸern Intel will seinen neuen Prozessor bewerben - zeigen aber stattdessen ein Macbook Pro. © Intel

Ob das wirklich stimmt, sei einmal dahingestellt (Intels Topmodell fĂŒr Desktops fiel im PC-Welt-Test mit Pauken und Trompeten durch), das fĂŒr die Werbung genutzte Foto sorgte jedenfalls fĂŒr reichlich Spott. Denn obwohl Intels Marketingteam sich mit einem entsprechenden Bildausschnitt MĂŒhe gab, es zu vergeben, ist offensichtlich, dass der abgebildete Laptop ein Macbook Pro ist. Genau die Marke also, die Apple (zumindest in der kleineren 13-Zoll-Variante) auf den eigenen M1-Chip umgestellt hat. Und selbst das grĂ¶ĂŸere 16-Zoll-Modell wird in der nĂ€chsten Zukunft nicht mehr mit dem beworbenen Intel-Prozessor ausgeliefert, ebenso wie ĂŒberhaupt ein GerĂ€t von Apple. TatsĂ€chlich ist es fraglich, ob wir ĂŒberhaupt noch ein aktualisierten Macbook mit Intel-Chip zu Gesicht bekommen. Das verwendete Bild ist ĂŒbrigens ein Stock-Foto von Getty Images, auf dem Original wird (trotz retuschiertem Apple-Logo) noch deutlicher, dass es sich dabei um ein Macbook Pro handelt. Schade Intel, aber das war nix.