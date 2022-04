Faltbare Displays für das iPhone? Das hat Apple wirklich vor

Jason Cross

Vielleicht wird es nie ein Apple-Produkt mit einem faltbaren Display geben, und das ist auch gut so. Mit Faltungen fängt Apple sinnvolleres an.

Au weia, die Gerüchteküche brodelt schon wieder und es schallt aus allen Ecken: Apple macht ein faltbares iPhone! Oder ein iPad! Ein Macbook mit einem faltbaren Bildschirm! Das jüngste Gerücht entstammt einem Bericht von The Elec , der in zwei kurzen Sätzen über die Lieferung von faltbaren OLED-Displays durch LG an HP berichtet:

"Inzwischen arbeitet das Unternehmen auch mit Apple zusammen, um ein weiteres faltbares OLED-Panel zu entwickeln. Das Panel wird für Tablets und Notebooks mit ultradünnem Glas als Abdeckscheibe anstelle von Polyimid entwickelt."

Offensichtlich ist dies ein Beweis dafür, dass Apple einen faltbaren Mac entwickelt! Genau wie der Display-Analyst Ross Young bereits im Februar behauptete . Natürlich hat er sich damals ziemlich bedeckt gehalten, ein Zeitfenster von vier bis fünf Jahren angegeben und viel von "vielleicht" und "in Prüfung" gesprochen.

Faltbare Displays bedeuten nicht immer faltbare Produkte

Wussten Sie, dass Apple seit Jahren Hunderte von Millionen iPhones mit faltbaren OLED-Displays ausliefert? Das stimmt!

Das Titelbild dieses Artikels stammt aus Apples Marketingmaterial, das beschreibt, wie das OLED-Display des iPhone X an der Unterseite gefaltet wurde, um die Schaltkreise für die Displaysteuerung unter dem Display unterzubringen und die sichtbaren Pixel näher an den Rand des iPhones zu rücken. Natürlich hat es noch nie ein zusammenklapbares iPhone gegeben.

Apple könnte sich also für den gleichen Zweck neue "faltbare" OLED-Displays für neue Produkte beschaffen. Vielleicht wird ein zukünftiges Macbook oder iPad noch dünnere Ränder haben und sie werden den gleichen "Falt"-Trick anwenden, den Apple heute bei iPhones nutzt, indem es die Steuerschaltkreise und nicht die sichtbaren Pixel umbiegt, um dem Produkt schlankere Ränder zu verpassen. Ultradünnes Glas? Apple versucht immer, seine Produkte dünner zu machen. Oder vielleicht experimentiert Apple auch nur.

Experimente führen nicht immer zu Produkten

Zweifellos experimentiert Apple schon seit Jahren mit faltbaren Displays und Produkten. Wir haben seit 2017 ein Gerücht nach dem anderen über das baldige (in zwei oder drei Jahren, natürlich) faltbare iPhone oder iPad gehört.

Nur weil Apple mit verschiedenen Designs und Technologien experimentiert, heißt das noch lange nicht, dass sie jemals in einem Produkt umgesetzt werden. Es gibt Dutzende verrückter Apple-Patente, die im Laufe der Jahre für Dinge angemeldet wurden, die nie realisiert wurden. Zu einem riesigen Technologieunternehmen, das viel Geld für Forschung und Entwicklung ausgibt, gehört es auch, an neuen Erfindungen zu arbeiten, die vielleicht wieder verworfen werden.

Und faltbare Telefone, Tablets und Laptops haben so viele Probleme und bieten nur wenige Vorteile, außer dass sie wirklich cool aussehen. Sie sind teurer, weniger haltbar (Galaxy Z Fold), im zusammengeklappten Zustand dicker (Galaxy Z Fold 3), manchmal schwer zu halten (Huawei Mate Xs) und haben langsamere Prozessoren (Motorola Razr) und kleinere Akkus (Galaxy Z Flip 3). Wenn man etwas mit einem Scharnier versieht, muss etwas anderes weg!

Kurz gesagt: Jedes Mal, wenn Apple "mit einem Zulieferer an faltbaren Displays" arbeitet, bedeutet das nicht, dass sie in ein paar Jahren ein neues faltbares iPhone, iPad oder einen Mac herstellen werden. Es könnte genauso gut sein:

Das Display wird sich im Produkt falten lassen, aber das Produkt nicht. Sie betreiben nur Forschung und Entwicklung. So wie Sie es schon immer taten.

Oder vielleicht ist es Option 3: Apples Ingenieure arbeiten jahrelang an einem neuen faltbaren Was-auch-immer, nur um dann festzustellen, dass es "schick" sein mag, aber nicht besonders gut.