Faltphone: Apple-Patent verhindert Kälteschäden

Peter Müller

Vergrößern Aus Apples Patentantrag © USPTO

Es ist ja nicht so, dass sich Apple keine Gedanken über faltbare und flexible Bildschirme macht, ganz im Gegenteil. Seinen Patenten über klappbare elektronische Geräte fügt Apple nun einen weiteren Antrag hinzu : Unter dem Titel "Electronic Devices with Flexible Displays" beschreibt dieser ein Problem faltbarer Bildschirme und potentielle Lösungen. Denn in der Kälte können OLED-Screens spröde werden und das Display könnte daher beim Biegen Schaden nehmen. Dem will das Patent mit Temperatursensoren und kleinen Heizdrähten entgegen wirken, bevor das Material Kälteschäden erleidet, wird es aufgeheizt. Wie jedes Apple-Patent muss auch dieses nicht zwangsweise zu einem Produkt werden.

