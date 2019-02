Fantastical 2, PDF Expert und andere Mac-Apps im Sonderangebot

Thomas Hartmann

Von Stack Social gibt es noch für ein paar Tage ein Bundle mit hochwertiger Mac-Software zum stark reduzierten Preis.

Vergrößern Stack Social – Epic Mac Bundle

In dem " Epic Mac Bundle " offeriert Stack Social zum Preis von 30 US-Dollar insgesamt acht Mac-Apps, die regulär mit fast 480 US-Dollar zu Buche schlagen. Dies entspricht einem Rabatt von 93 Prozent. Mit dabei sind die Kalender-Alternative Fantastical 2 , das PDF-Programm PDF Expert , mit dem sich PDF-Dateien auf vielfältige Weise bearbeiten lassen. Dazu der Webseiten-Gestalter Flux 7 , der Task-Manager und Projektverwalter Pagico 8 sowie Command-Tab Plus , ein Tool, mit dem sich noch leichter zwischen Programmen und offenen Fenstern auf dem Mac hin und her wechseln lässt. Ferner sind mit dabei iStat Menus 6 (Systeminformationen), iLocker Pro (Passwortschutz für Apps) sowie Ultdata Recovery , mit dem man versehentlich gelöschte Daten wiederherstellen kann.

Zu allen Programmen gibt es eine kurze englischsprachige Beschreibung sowie den Hinweis auf die minimalen Systemvoraussetzungen für den Betrieb auf dem eigenen Mac. Die Aktion endet am kommenden Montag. Gezahlt werden kann wie in solchen Fällen üblich per Kreditkarte oder Paypal.