Film-Tipps für das Wochenende: All about Soul

Peter Müller

Schon wieder eine Woche rum: Licht im Home-Office ausschalten und TV im Fernsehzimmer an. Auch wenn das der gleiche Raum ist.

Vergrößern Winfrey spricht mit Amanda Gorman © Gorodenkoff - shutterstock.com / Apple

In diesen Zeiten mag helfen, die täglichen Herausforderungen ähnlich strukturiert anzugehen, wie man es sonst auch täte. Es soll ja Leute geben, die deshalb im Home-Office Business-Wear tragen und erst am Wochenende Zeit haben, mal wieder in die Glotze zu schauen, was denn die Serien so an neuen Wendungen bieten und welche Filme sich in Mediatheken oder anderweitig lohnen.

Hinter den Kulissen

Nicht jeder freute sich, als Steve Jobs sein Unternehmen Pixar, das aus Geoge Lucas' Industrial Light and Magic hervorgegangen war, an Disney verkaufte. Würden Pixar-Filme so flach werden wie jene Zeichentrickkomödien der späten 90er und frühen 200er, die gegen Woody, Buzz Lightyear, Nemo, Dorie und Lightning McQueen so dermaßen blass wirkten? Das Gegenteil scheint der Fall, auch wenn es eher schwächere Sequels wie "Cars 2", "Planes" oder "Finding Dorie" mit Pixar-Logo gegeben hat - kann man alles auf Disney+ nachsehen. Doch hat der Großkonzern im Rücken Pixar, das weiter eine eigene Marke ist, ermöglicht, die Schlagzahl zu erhöhen. Im September soll etwa das nächste Abenteuer "Luca" in die Kinos kommen oder eben gleich in den Stream, wenn die Lichtspielhäuser dicht bleiben müssen. Dabei war doch erst am letzten Weihnachtstag der bisher jüngste Pixar-Film "Soul" an den Start gegangen, auch schon nicht mehr im Kino, sondern direkt bei Disney+, wo er auch weiterhin zu sehen ist. Welchen Aufwand Pixar immer noch betreibt, zeigt ein kurzes Video, das Apple TV auf seine Facebook-Seite gestellt hat. Da wird ein Jazz-Pianist nicht einfach drauf los animiert, sondern Regisseur Pete Doctor lässt sich vom realen Musiker Jon Batiste die Faszination des Jazz erläutern. Motorik und Dialog finden dann Einzug in eine der Schlüsselszenen von "Soul". Pixar taucht gewissermaßen tief in die per Animation geschaffenen Welten ein, das wird bei "Luca" auch nicht viel anders werden, wie schon der Trailer erwarten lässt:

Mit Zeitmigrationshintergrund

Aus dem Wasser kommen auch die Fremden, die in der norwegischen Serie "Beforeigners" die Einheimischen vor Rätsel stellen. Denn diese Fremden sind zwar von hier - also Norwegen - aber nicht von heute, sondern migrieren aus unbekannten Gründen aus der Vergangenheit in das Oslo des 21sten Jahrhunderts. Und seltsamer Weise auch nur aus drei Zeitaltern: Der Steinzeit, der Wikingerzeit und dem späten 18. Jahrhundert. Die Fremden bringen ihre Gewohnheiten und Eigenarten aus der Vergangenheit mit, was zu einigen Problemen führt. Und zur aus der Realität bekannten Fremdenfeindlichkeit. Hauptfiguren: Zwei Polizisten. Er hat seine Frau an einen Zeitmigranten aus dem Biedermeier verloren, sie stammt aus der Wikingerzeit und ist die erste norwegische Polizistin mit Zeitmigrationshintergrund. Zusammen müssen sie einen Mord an einer Zeitmigrantin im Hafen von Oslo aufklären, bei dem laut Augenzeugenberichten ein archaisches Monster im Spiel war, das sich jedoch herausstellt als … ach, sehen Sie selbst in der ARD-Mediathek .

Et es lang her, doch die Erinnerung fällt nicht schwer

Nein, ein Zeitmigrant ist Wolfgang Niedecken nicht, aber rockte der nicht erst gestern mit seiner Band BAP die Hallen landauf, landab? Aus bekannten Gründen entfällt das Rocken vor Publikum, doch auf der im letzten Oktober erschienenen neuen Platte "Alles fließt" haben Niedecken und seine Mitstreiter wieder deutlich mehr Stromgitarren gepackt als in den letzten Jahren. Am 30. März wird Niedecken 70 Jahre alt, was heute ja kein Grund mehr ist, den Gitarrenkoffer zu schließen. Das ZDF widmet Niedecken, der weit mehr ist als ein "Kölsch-Rocker", am Sonntag das Portrait "Alles ist im Fluss", im linearen TV zu reichlich später Stunde gesendet: 23.45 Uhr. Seit diesem Freitag um 10 Uhr ist der Film aber auch in der ZDF-Mediathek zu sehen.

Galant in Berlin

Zur Primetime hingegen versendete das ZDF in der vergangenen Woche den Dreiteiler " Ku'damm 63 " um die fiktive Familie Schöllack und ihre Tanzschule am Kurfürstendamm. Die Matriarchin Caterina Schöllack, grandios gespielt von Claudia Michelsen, macht ihren Töchtern Monika (Sonja Gerhardt), Eva (Emilia Schüle) und Helga (Maria Ehrich) das Leben mal wieder unnötig schwer, in ihrer selbstsüchtigen Arroganz und Bosartigkeit, hinter der auch nur eine verletzte Seele lebt. Kann Tanzlehrer Fritz Assmann (Uwe Ochsenknecht) helfen? Und wird es "Ku'damm 66" auch noch geben? Das Ende lässt das zu, eine Familiengeschichte ist ja nie auserzählt. Mit in der Mediathek natürlich auch die Vorgängertrilogien " Ku'damm 56 " und " Ku'damm 59 ", die man bei der Gelegenheit gleich mal wieder ansehen kann.

Theater in Cupertino

Apple nennt seine Bühne im Apple Park nach seinem Gründer Steve Jobs Theater - und wir können es kaum erwarten von dort wieder Produktvorstellungen vor Publikum zu sehen, wie zuletzt im Herbst 2019. Aber warum ein Theater nur für drei oder vier Produktionen im Jahr nutzen? Was wie ein Scherz klingt (und glauben Sie uns, für den 1. April 2018 hatten wir genau das vorbereitet uns es dann aber anders überlegt), wird nun aber wahr: Apple lässt im Steve Jobs Theater ein Stück inszenieren, das aus Gründen nicht vor Publikum vorgeführt werden kann, ab heute aber im Stream auf Apple TV+ zu sehen sein wird. "12 Angry Men … And Women" lautet der Titel der Produktion des Billie Holiday Theater, für das Apple seine Bühne und TV-Technologie zur Verfügung gestellt hat. Das Stück basiert auf einem 2012 erschienen Buch mit authentischen Berichten Betroffener zu einer leider immer noch aktueller Thematik: Polizeigewalt gegen Schwarze.

The Billie presents the original theatrical film premiere of our “12 Angry Men...And Women: The Weight the Wait” streaming exclusively on the @AppleTV app. TMW 3/26 Feat @wendellpierce, @lisaarrindell, Hurbert Point-Du Jour & Billy Eugene Jones w/ music by @danielroumain #12Angry pic.twitter.com/PNDelxd6Y6 — BillieHolidayTheatre (@BHolidayTheatre) March 25, 2021

Roadmovie

Nein, "Jesus Rolls" ist keine Fortsetzung des Coen-Klassikers "The Big Lebowski", sondern allenfalls ein Spinoff. John Turturro, im Kultfilm mit Jeff Bridges an sich nur als Nebenfigur beschäftigt, inszeniert ein Road-Movie nach franzöischem Vorbild mit der Figur des irren Bowlers Jesus Quintana. Ab sofort auf DVD oder als Video on Demand im Stream .



Vorgetäuscht

Kunstfälscher ist ja so ein hässliches Wort. Kriminell wird das Werk eines Malers, der im Stil eines anderen malt oder dessen Bilder kopiert ja erst, wenn er sie nicht als sein eigenes Handwerk für wenige Tausend Euro verkauft, sondern sie als Originale ausgibt und damit Millionen ergaunert. Genau diesen Fall skizziert die Netflix-Dokumentation "Betracchi - Die Kunst der Fälschung". Wolfgang Beltracchi malte zahlreiche verschollene Bilder oder solche, die nie wirklich existierten, im Stil der Künstler täuschend echt. Warum er dann doch noch aufflog? Nun ja, sehen Sie selbst …



Moonshot

Schon wieder "Bergfest" in der zweiten Staffel von "For All Mankind", die fünfte Folge der zweiten Staffel um eine alternative Realität, in der die Sowjets den Mond als erste erreichen und das Rennen danach weitergeht. Wie sind mitten im kalten Krieg, aber erste Zeichen der Entspannung sind zu erkennen. Die Amerikaner haben zwar Waffen auf den Mond gebracht, um die Sowjets wieder von dort zu vertreiben – wehren werden sie sich sicher ebenso mit Waffen – andererseits plant Präsident Reagan ein "Rendezvous im All", wie es in den Siebzigern und Achtzigern trotz aller Spannungen auf der Erdoberfläche sehr wohl gegeben hat. Eigentlich, so die misstrauische NASA, wollen "die Russen" ja nur Pläne der neuesten Shuttles auf diese Weise erfahren. Also schickt man in der Fiktion die alte Apollo-Kapsel wieder nach oben, deren Technik bereits bekannt ist. Mal sehen, ob das gut geht und was die Crew auf der Mondbasis anstellt.



Calls

Eine völlig andere Erzählweise wagt Apple mit "Calls", dessen erste Folge vor einer Woche online ging. Zu sehen sind auf dem Bildschirm an sich nur Animationen, zu hören aber in Telefonaten erzählte Geschichten, die allmählich ihren Horror entfalten. Aber seit "Blair Witch Project" weiß man ja, dass man die Ursache der Angst gar nicht zeigen muss, um das Publikum zu gruseln. Es ist beinahe zu bedauern, dass Apple die Serie hat synchronisieren lassen, gerne hätten wir die originalen Stimmen etwa von Lily Collins gehört. Der gesprochene Text wird zum besseren Verständnis als Untertitel eingeblendet, dann hätte man das Original belassen können.



Der Hügel, den wir erklimmen

Im Original belassen hat Apple immerhin die Interviews der Oprah Conversation. Und während die Talk-Show-Ikone für das Privatfernsehen Royals vor die Kamera zerrt, laufen auf Apple TV+ die wirklich wichtigen und interessanten Gespräche. Im letzten November etwa das mit (Ex-)Präsident Obama und ab heute das mit der Dichterin Amanda Gorman , die seit der Inauguration von Präsident Biden weltweit bekannt ist. Ein perfekter Abschluss für den Women's History Month.