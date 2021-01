Film-Tipps für das Wochenende: "Palmer" bei Apple TV+, "Years and Years" von der BBC

Peter Müller

Schon wieder eine Woche rum: Licht im Home-Office ausschalten und TV im Fernsehzimmer an. Auch wenn das der gleiche Raum ist.

Vergrößern Justin Timberlake und Ryder Allen in "Palmer" - ab 29.1. auf Apple Tv+ © Apple

In diesen Zeiten mag helfen, die täglichen Herausforderungen ähnlich strukturiert anzugehen wie man es sonst auch täte. Es soll ja Leute geben, die deshalb im Home-Office Business-Wear tragen und erst am Wochenende Zeit haben, mal wieder in die Glotze zu schauen, was denn die Serien so an neuen Wendungen bieten und welche Filme sich in Mediatheken oder anderweitig lohnen.

Apple TV+ etwa lädt seine Kunden an diesem Freitag zur Premiere von "Palmer" mit Justin Timberlake in der Hauptrolle, der da keinen schwäbischen OB spielt, sondern einen Ex-Footballer und Ex-Sträfling, dessen Schicksal in seiner Heimatstadt in Louisiana eine Wendung nimmt, als er sich um ein vernachlässigtes Nachbarskind kümmert.

Konkret preist Apple den Film wie folgt an:

Der ehemalige High-School-Football-Star Eddie Palmer (Justin Timberlake) wurde vom Helden seiner Heimatstadt zum verurteilten Verbrecher, der sich 12 Jahre in einem Staatsgefängnis verdient hat. Er kehrt zurück nach Louisiana, wo er wieder bei Vivian (June Squibb) einzieht, der Großmutter, die ihn aufgezogen hat. Während er versucht, den Kopf unten zu halten und sich ein ruhiges Leben aufzubauen, wird Palmer von den Erinnerungen an seine glorreichen Tage und den misstrauischen Blicken seiner Kleinstadtgemeinde heimgesucht. Die Dinge werden noch komplizierter, als Vivians knallharte Nachbarin Shelly (Juno Temple) auf einer ausgedehnten Sauftour verschwindet und ihren frühreifen und einzigartigen 7-jährigen Sohn Sam (Ryder Allen), der oft das Ziel von Mobbing ist, in Palmers widerwilliger Obhut zurücklässt. Mit der Zeit wird Palmer in eine hoffnungsvollere Welt hineingezogen, als er eine Verbindung zu Sam aufbaut, da sie beide die Erfahrung teilen, dass sie von ihren Mitmenschen dazu gebracht werden, sich anders zu fühlen. Das Leben verbessert sich für Palmer, und es entwickelt sich eine Romanze zwischen ihm und Sams Lehrerin Maggie (Alisha Wainwright). Eine inspirierende und unerwartete Reise entfaltet sich für die drei, doch schon bald droht Palmers Vergangenheit, dieses neue Leben zu zerreißen .

Einen Trailer hat Apple hier veröffentlicht:

Allmählich zum Binge-Watchen lädt die Neo-Noir-Thriller-Serie "Losing Alice" über eine Regisseurin ein, gestartet ist die neue Serie vor einer Woche mit drei Folgen, heute kommt eine vierte hinzu. Apple beschreibt das Setting der Serie aus Israel wie folgt:

"Losing Alice" ist eine spannende filmische Reise, die Rückblenden und Vorschauen in einer komplexen Erzählung verwendet, die den Zuschauer durch das Bewusstsein und Unterbewusstsein seiner Protagonistin führt. Die Serie folgt Alice (gespielt von Ayelet Zurer), einer 48-jährigen Filmregisseurin, die sich seit der Gründung ihrer Familie irrelevant fühlt. Nach einer kurzen Begegnung im Zug wird sie von der 24-jährigen Drehbuchautorin Sophie (gespielt von Lihi Kornowski) besessen und gibt schließlich ihre moralische Integrität auf, um Macht, Relevanz und Erfolg zu erlangen. Durch das Prisma dieser weiblichen Faust-Figur erforscht die Serie Themen wie Eifersucht, Schuldgefühle, Angst vor dem Altern und die komplexen Beziehungen von Frauen untereinander und zu anderen. Vor allem aber ist "Losing Alice" ein Liebesbrief an die immer noch viel zu seltenen Regisseurinnen in der Filmbranche.



Apropos Israel: Eine zweite Staffel der im Herbst 2020 gelaufenen Spionage-Serie "Tehran" ist in Auftrag gegeben, der Starttermin noch nicht bekannt. Vermutlich wird es wieder Herbst werden, wie einige zweite Staffeln auch bei Apple TV+ zeigen, liegt in der Regel ein Jahr zwischen ihren Starts. So läuft etwa seit Mitte Januar die zweite Staffel von "Dickinson", die wie "For All Mankind" von Anfang an bei Apple TV+ on Air war. Die Weltraumserie aus der alternativen Realität findet ab 19. Februar ihre Fortsetzung.

Die zweite Staffel von "Servant" geht indes am Freitag in die dritte Folge, an der nur auszusetzen sein wird, dass sie schon wieder reichlich kurz ausfällt. Nach dem Cliffhanger aus Folge zwei der Staffel zwei nimmt die Mystery-Erzählung aus Philadelphia aber richtig Fahrt auf.

Doch haben wir auch bei anderen Anbietern lohnenswerte Programmtipps gefunden, etwa in öffentlich-rechtlichen Mediatheken:

„Years and Years“

( ZDF, noch bis 13.3 21 ): Die britische Serie knüpft an Geschehnisse des Jahren 2019 an und zeigt an Schicksalen einer Familie, wie ein immer stärker werdender Populismus Menschenleben regelrecht zerstört. Im Jahr 2035 ist Großbritannien dann eine veritable Diktatur mit einer skrupellosen und nicht besonders kompetenten Politikerin an der Spitze. Emma Thompson als britische Premierministerin ist etwas eleganter als Theresa May, sie zeigt aber auch Gefahren auf, wenn Politiker nur noch an die Emotionen der Wähler und Wählerinnen appellieren – und Intelligenz wie Vernunft komplett außen vor lassen.

„Kronprinz Rudolf – Der Rebell“

( 3Sat, noch bis 09.02.2021 ): Der zweiteilige Fernsehfilm aus Österreich erzählt einen kurzen Abschnitt der K.u.K-Monarchie. Zwar darf man hier nicht Stars wie Romy Schneider als Sissi erwarten, die österreichische Verfilmung ist schließlich kein Märchen, sondern nah an den historischen Ereignissen verfilmte Vita des Sohnes von Kaiserin Elisabeth (Sissi) und Kaiser Franz-Joseph. Rudolf bleibt der Thronfolger und wird nie zum Kaiser, denn noch vor dem Ableben seines Vaters nimmt er sich das Leben in Schloss Meyerling.

Die Toten Hosen: Weil du nur einmal lebst

Was viele in der Pandemie am meisten vermissen: Konzerte. So wie sich die Lage gestaltet, wird man aber auf deren Rückkehr noch am längsten warten müssen. Sinfonieorchester kann man unter Umständen in kontrollierten Bedingungen schon wieder in ein paar Monaten genießen, vielleicht sogar in den dafür gebauten Sälen. Aber Punkrock? Da ist nichts kontrolliert – und das soll so. Gehen wir lieber ab heute mit den Toten Hosen auf ihre 2018er-Tour, bei Arte noch bis Ende Februar in der Mediathek .