Film-Tipps für das Wochenende: Snoopy Show, How to Tatort

Peter Müller

Schon wieder eine Woche rum: Licht im Home-Office ausschalten und TV im Fernsehzimmer an. Auch wenn das der gleiche Raum ist.

Vergrößern Snoopy und Woodstock als Fliegerhelden in der "Snoopy Show" © Apple

In diesen Zeiten mag helfen, die täglichen Herausforderungen ähnlich strukturiert anzugehen, wie man es sonst auch täte. Es soll ja Leute geben, die deshalb im Home-Office Business-Wear tragen und erst am Wochenende Zeit haben, mal wieder in die Glotze zu schauen, was denn die Serien so an neuen Wendungen bieten und welche Filme sich in Mediatheken oder anderweitig lohnen.

"Es war eine dunkle und stürmische Nacht"

Die Peanuts waren von Anfang an bei Apple TV+ dabei, mit der Animationsserie für Kinder "Snoopy in Space", an Halloween und zu Weihnachten folgten die bekannten Specials um die Figuren von Charles M. Schulz. Der Beagle, der sich mal für größer als Tolstoi hält und mal für ein Fliegerass aus dem Ersten Weltkrieg, bekommt bei Apple TV+ nun eine eigene Show, eben "The Snoopy Show". Spaß für groß und klein garantiert.

"Die Ewigkeit – liegt nur im Jetzt"

Um das Leben einer echten Literatin, der "Mutter der US-Literatur" Emily Dickinson, dreht sich die Serie "Dickinson". Die zweite Staffel hatte bereits am 8. Januar mir drei Folgen Premiere, seither folgt jeweils am Freitag eine weitere. In dieser Woche steht bereits die siebte der zweiten Staffel an, die wie alle zuvor ein Gedicht Dickinsons in ihrem Titel zitiert. Schadet nicht, wenn man vor jeder Folge das jeweilige Gedicht liest, denn die Handlung lehnt sich auch an die Lyrik an. Apple hat für die siebte Folge der zweiten Staffel einen eigenen Sneak Peek veröffentlicht:

Ziehvater wider Willen

Vor einer Woche hatten wir an dieser Stelle auf die Premiere des Spielfilms "Palmer" mit Justin Timberlake in der Titelrolle hingewiesen, der Film ist nach wie vor eine Empfehlung wert. Apple hat der Film nach eigenen Angaben einen neuen Zuschauerrekord gebracht, die Zahlen seien um 33 Prozent nach oben gegangen, berichtet Deadline .



Einen Trailer hat Apple hier veröffentlicht:

"Die Another Day"

Nein, die Macher von James Bond wollen den 25sten Film der Reihe um den Geheimagenten ihrer Majestät nicht an Streamingdienste verkaufen, da könnten Apple, Netflix und Co. noch so viel bieten. Lieber verschiebt man die Premiere ein weiteres Mal und hofft, "Stirb an einem anderen Tag" im Herbst weltweit in die Kinos bringen zu können. Nur sind Bond-Bösewichter eben leichter zu besiegen als ein vermaledeites Virus. Wie man hört, sollen bereits für einzelne Szenen Nachdrehs geplant sein, da die darin gezeigten Produkte bis Herbst veraltet sind – und Product-Placement einen wesentlichen Teil des Bond-Geschäftsmodells ausmacht. Man stelle sich vor, Bond würde mit einem vier Jahre alten Smartphone telefonieren, das dann auch noch aussieht wie neu. Undenkbar!

Also hören wir weiter nur den Soundtrack, den Titelsong steuert diesmal Billie Eilish bei. Es steht nicht zu befürchten, dass die junge Künstlerin wieder "out" sein wird, wenn der Film endlich in die Kinos kommt. Mit zum Hype beitragen wird womöglich der Dokumentarfilm "The World's a Little Blurry", der in drei Wochen auf Apple TV+ Premiere haben wird.

Einen Trailer kann man bereits in Apples Youtube-Kanal bewundern:

Doch haben wir auch bei anderen Anbietern lohnenswerte Programmtipps gefunden, etwa in öffentlich-rechtlichen Mediatheken:

How to Tatort

Natürlich, den ARD-Tatort gibt es auch in der Mediathek, man kann ihn sich aber jederzeit ansehen. Aber wer ihn nicht live am Sonntagabend um 20.15 Uhr sieht, verstößt gegen das Gesetz und gehört von einem der 16 Fahnderteams gestellt! Aber im Ernst: An diesem Sonntag, den 7. Februar läuft eine neue Folge aus Dresden, gewiss nicht übel, aber als Ralph Hussmann noch die Drehbücher verantwortete, war der Dresdner Tatort irgendwie inspirierender. Besonders der erste aus der Reihe mit Jella Haase bleibt nachdrücklich in Erinnerung.

Ein neues Team bekommt in diesem Jahr der Bremen-Tatort: Oliver Mommsen ist ausgestiegen, seine Figur Stedefreund gar endgültig, während die Chefin Inga Lührsen, gespielt von Sabine Postel, "nur" in Ruhestand gegangen ist. Übrig geblieben ist Luise Wolfram als Linda Selb, die beiden neuen Kollegen sind Jasna Fritzi Bauer und Dar Salim, der erste dänische Fernsehkommisar im Tatort. Den ersten Fall werden wir erst irgendwann im Frühjahr im linearen TV und im Stream zu Gesicht bekommen, aber schon jetzt lohnt es sich, das "Making Of" zu sehen, das die ARD unter dem Titel "How to Tatort" in den Stream bringt. Der Clou am Blick hinter die Kulissen der beliebten Fernsehserie: Die Dokumentation ist gar keine, sondern gestellt. Die Schauspieler – das Bremer Team und viele andere "Ermittlerkollegen" – spielen sich selbst und nehmen sich wie die Reihe dabei kräftig auf die Schippe. Pastewka lässt von Amazon Prime herüber grüßen.

"Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?"

Sicher 2016 war schlimm, als David Bowie, Prince, Keith Emerson und weitere Größen der populären Musik verstarben. Aber was muss das für Musikfreunde für ein fürchterlicher Herbst gewesen sein, als 1970 kurz hintereinander Jimi Hendrix und Janis Joplin das Zeitliche segneten? Letztere wurde gerade einmal 27 Jahre alt. In der 3Sat-Mediathek läuft die Doku " Janis: Little Girl Blue " über die außerordentlich talentierte Künstlerin.

Wenn der Postmann öfter klingelt

Man kann gegen Amazon viel hervorbringen, etwa die Weigerung des Konzerns, seine Angestellten nach angemessenen Tarifen zu bezahlen. Aber ob nun Amazon dem stationären Einzelhandel den Garaus machte oder die Innenstädte schon öde waren, als Jeff Bezos in Seattle noch einen kleinen Onlinebuchhandel führte, sei dahin gestellt. Gerade in diesen Zeiten ist aber der Weg zu den virtuellen Regalen Amazons so kurz, dass sich die Jahresgebühr für das Prime-Abonnement schon im Februar aufgrund der gesparten Versandkosten amortisiert hat. Und Prime Video gibt es dann ja noch oben drauf! Zeit also zum Bingewatchen bei Amazon.

Wir beginnen hier mit der neuen Startrek-Serie "Lower Decks", die erstmals seit den Siebzigern wieder animierte Figuren auf der Enterprise zeigt - und zum ersten Mal überhaupt sich um die einfachen Mannschaftsgrade dreht, die ja sonst nur Kurzauftritte in roten Shirts bei Außenmissionen haben …

Es geht irdisch, hat aber auch viel mit Maschinen zu tun: Richard Hammond, Jeremy Clarkson, James May sind in der vierten Staffel von "The Grand Tour" wieder mit vollkommen unvernünftigen PS-Schleudern unterwegs, diesmal auf "A Massive Hunt". Wer Benzin im Blut hat, sollte einschalten, ansonsten …

Wieder ist aus einem Kurzfilm von Karen Maine ein abendfüllender Spielfilm geworden: "Yes, God, yes: Böse Mädchen beichten nicht" hat bei den Amazon-Kunden zwar nur gemischte Bewertungen bekommen, das kann aber auch am kontroversen Thema liegen, bei dem manche keine Freunde mehr sehen. Sachlicher schätzen die Kritiker von Filmstarts.de den 78-Minüter ein: "In der Teenie-Komödie „Yes, God, Yes – Böse Mädchen beichten nicht“ entlarvt Karen Maine die ganz alltägliche Verlogenheit in der (religiösen) Sexualerziehung – mit einem effizienten Erzähltempo, einer tollen Natalia Dyer und einer ansteckenden Empathie selbst für die Heuchler unter den Figuren."

Und am Ende des Wochenendes bei Amazon Prime sollte man sich vielleicht noch die ein oder andere Folge "Binge Reloaded" reinziehen. Vor allem Michael Kessler begeistert wieder in seiner Paraderolle als Parodist von Florian Silbereisen, der ja nun seit geraumer Zeit als Traumschiff-Kapitän Max Parger über die Weltmeere schippert.

„Years and Years“

( ZDF, noch bis 13.3 21 ): Die britische Serie knüpft an Geschehnisse des Jahren 2019 an und zeigt an Schicksalen einer Familie, wie ein immer stärker werdender Populismus Menschenleben regelrecht zerstört. Im Jahr 2035 ist Großbritannien dann eine veritable Diktatur mit einer skrupellosen und nicht besonders kompetenten Politikerin an der Spitze. Emma Thompson als britische Premierministerin ist etwas eleganter als Theresa May, sie zeigt aber auch Gefahren auf, wenn Politiker nur noch an die Emotionen der Wähler und Wählerinnen appellieren – und Intelligenz wie Vernunft komplett außen vor lassen.

„Kronprinz Rudolf – Der Rebell“

( 3Sat, noch bis 09.02.2021 ): Der zweiteilige Fernsehfilm aus Österreich erzählt einen kurzen Abschnitt der K.u.K-Monarchie. Zwar darf man hier nicht Stars wie Romy Schneider als Sissi erwarten, die österreichische Verfilmung ist schließlich kein Märchen, sondern nah an den historischen Ereignissen verfilmte Vita des Sohnes von Kaiserin Elisabeth (Sissi) und Kaiser Franz-Joseph. Rudolf bleibt der Thronfolger und wird nie zum Kaiser, denn noch vor dem Ableben seines Vaters nimmt er sich das Leben in Schloss Meyerling.

Die Toten Hosen: Weil du nur einmal lebst

Was viele in der Pandemie am meisten vermissen: Konzerte. So wie sich die Lage gestaltet, wird man aber auf deren Rückkehr noch am längsten warten müssen. Sinfonieorchester kann man unter Umständen in kontrollierten Bedingungen schon wieder in ein paar Monaten genießen, vielleicht sogar in den dafür gebauten Sälen. Aber Punkrock? Da ist nichts kontrolliert – und das soll so. Gehen wir lieber ab heute mit den Toten Hosen auf ihre 2018er-Tour, bei Arte noch bis Ende Februar in der Mediathek .