Film-Tipps für das Wochenende: Valentinstag, House of Cards, Charité

In diesen Zeiten mag helfen, die täglichen Herausforderungen ähnlich strukturiert anzugehen, wie man es sonst auch täte. Es soll ja Leute geben, die deshalb im Home-Office Business-Wear tragen und erst am Wochenende Zeit haben, mal wieder in die Glotze zu schauen, was denn die Serien so an neuen Wendungen bieten und welche Filme sich in Mediatheken oder anderweitig lohnen.

An diesem Wochenende steht dann auch noch der Valentinstag auf dem Programm – gibt ja nicht nur Schnulzen zu dem Thema.

Gut gealtert

Apple TV+ hat nur Originale! Also nur im Auftrag Cupertinos produzierte Filme, Serien, Dokumentationen und Talk Shows oder solche, die Apple für seinen Streamingdienst erworben hat! Wie so oft bestätigen Ausnahmen die Regel: Denn neben der für Apple TV+ produzierten Snoopy Show stehen im Reiter "Kinder" auch die Klassiker der Peanuts im Programm, nun das Special zum Valentinstag aus dem Jahre 1975, das immer noch zeitgemäß ist. Und an sich eher für größere Kinder geeignet. Zumindest vertreiben Charlie Brown, Linus, Snoopy, Lucy, Sally, Schroeder und Konsorten den Valentinsblues, wenn man mal wieder keine Karte bekommen hat oder die liebevoll ausgewählten Pralinen nicht beim Schwarm ankommen.

Durch die Jahre

Leider nicht in Amazon Prime enthalten, aber für eine Leihgebühr von 99 Cent (im Kauf 5,98 Euro) eine gute Investition: " Zwei an einem Tag " mit Anne Hathaway und Jim Sturgess in der Romanverfilmung nach David Nicholls. Emma und Dexter haben sich nicht gesucht, dann verlieren sie sich, dann finden sie sich wieder, dann … Brillant erzählt rund um das wiederkehrende Datum des 15. Juli, des Sait Swithins Day (hier: Zwölfbotentag). Das und der Kuss im Regen von Edinburgh, der das Filmplakat ziert. Man möchte alsbald in den Sommer aufbrechen – und von Schottland träumen.

Auf der Insel

Auch bei Amazon günstig zu leihen oder zu kaufen (1,99 Euro, im Kauf 5,98 Euro): " Deine Juliet " – Verfilmung eines Romans, der größtenteils auf der Kanalinsel Guernsey spielt und der die hübschen Worte Kartoffelschalenauflauf und Literatur in seinem Originaltitel zusammenbringt. Natürlich geht es auch hier um die Liebe, und nicht nur die zur Literatur, die aber im Vordergrund steht. Im Hintergrund grummelt aber das dunkle Kapitel der Besatzungszeit im Zweiten Weltkrieg. Aber auch hier gilt: Taschentücher raus!

Schocktherapie

Die Liebe zum Film leidet in der Pandemie daran, dass man sie nicht so ausleben kann, wie man sich das wünschte. Diese Woche wäre die Berlinale … vielleicht nächstes Jahr wieder. Einen der Filme, die im Jahr 2019 in Berlin am meisten Aufsehen erregten, hat Amazon günstig im Angebot (1,99 Euro in der Leihe, 9,99 Euro im Kauf): "Systemsprenger". Doch, auch hier geht es um Liebe - oder eben darum, wie schwer sie zu geben oder zu empfangen, manchen Menschen fällt.

Western von heute

Die Liebe zur Wahrheit und zum Verzeihen ist es, die Captain Jefferson Kyle Kidd (Tom Hanks) in "Neues aus der Welt" durch das Texas kurz nach dem Bürgerkrieg ziehen lässt, um dort den Leuten aus den aktuellen Zeitungen vorzulesen. Ein Film, für das Kino gemacht, der leider nur im Streaming Premiere haben kann – das kennt Tom Hanks, der erstmals in einem Western spielt, schon von seinem Weltkriegsdrama "Greyhound". Der Film ist gleichzeitig ein Roadmovie und ein Versuch der Versöhnung des Amerika von heute, wie etwa die Süddeutsche Zeitung in ihrer Kritik schreibt . Und wer sitzt da neben dem Weltstar auf dem Kutschbock? Richtig: Helena Zengel, die "Systemsprengerin". Die junge Dame werden wir sicher noch öfter in herausragenden Filmen sehen.

"House of Cards" (Arte, ab 12.02)

Huch, verschenkt grade Netflix eine seiner Kronjuwelen an Öffentlich-Rechtliche? Der Polit-Thriller war einer der ersten großen Erfolge im Bereich Eigenproduktion des Streaming-Anbieters. Man munkelt, Netflix hat zwar die Serie wegen fallender Quoten abgesetzt, nicht aber wegen der Skandale rund um Hauptdarsteller Kevin Spacey, sondern weil die Protagonisten der Serie im Vergleich zu den im Januar abgetretenen Amtsinhabern zu integer und professionell erschienen und deswegen nach und nach unglaubwürdig wurden. Auf Arte allerdings wird nicht die Netflix-Produktion gezeigt, sondern quasi ein „Original“ aus Großbritannien. Keine Angst, britische Politiker verstehen sich genauso gut auf Sex, Geld, Macht und Intrigen wie die US-amerikanischen.

„Charité“ (ARD)

Mittlerweile gibt es dritte Staffel von „Charité“ , einer Serie rund um das berühmte Berliner Krankenhaus. Diese dritte Staffel spielt im Jahr 1961, in Berlin wird eine Mauer errichtet – das Krankenhaus steht plötzlich in einem Grenzgebiet.

„Macbeth“ (ZDF, bis 13.02.)

Ok, Spoilern wird hier schwierig, am Ende sterben alle, wie es bei Shakespeare üblich ist. Selbst wer kein Fan von Literaturverfilmungen ist, soll diesem Film eine Chance geben. Die Macher haben die Renaissance-Trägodie recht gut in Bilder übertragen . Motive, Gefühle, Handlungen werden so verständlicher, man muss sich nicht durch die Shakespeareshen Metaphern durchkämpfen. Und Marion Cotillard und Michael Fassbender ("Steve Jobs") sind immer sehenswert.

Ziehvater wider Willen

Vor zwei Wochen hatten wir an dieser Stelle auf die Premiere des Spielfilms "Palmer" mit Justin Timberlake in der Titelrolle hingewiesen, der Film ist nach wie vor eine Empfehlung wert. Apple hat der Film nach eigenen Angaben einen neuen Zuschauerrekord gebracht, die Zahlen seien um 33 Prozent nach oben gegangen, berichtet Deadline . Man darf nur keine allzu großen Erwartungen an die schauspielerische Leistung der Titelfigur haben, die Story ist aber herzerwärmend, ohne in Klischees abzudriften. Ja, es geht auch hier um Liebe, wie es fast immer der Fall ist, im Leben wie im Film. Dem Ende des Films hätten aber einige Erzählminuten mehr nicht geschadet.



Einen Trailer hat Apple hier veröffentlicht:

"Die Another Day"

Nein, die Macher von James Bond wollen den 25sten Film der Reihe um den Geheimagenten ihrer Majestät nicht an Streamingdienste verkaufen, da könnten Apple, Netflix und Co. noch so viel bieten. Lieber verschiebt man die Premiere ein weiteres Mal und hofft, "Stirb an einem anderen Tag" im Herbst weltweit in die Kinos bringen zu können. Nur sind Bond-Bösewichter eben leichter zu besiegen als ein vermaledeites Virus. Wie man hört, sollen bereits für einzelne Szenen Nachdrehs geplant sein, da die darin gezeigten Produkte bis Herbst veraltet sind – und Product-Placement einen wesentlichen Teil des Bond-Geschäftsmodells ausmacht. Man stelle sich vor, Bond würde mit einem vier Jahre alten Smartphone telefonieren, das dann auch noch aussieht wie neu. Undenkbar!

Also hören wir weiter nur den Soundtrack, den Titelsong steuert diesmal Billie Eilish bei. Es steht nicht zu befürchten, dass die junge Künstlerin wieder "out" sein wird, wenn der Film endlich in die Kinos kommt. Mit zum Hype beitragen wird womöglich der Dokumentarfilm "The World's a Little Blurry", der in drei Wochen auf Apple TV+ Premiere haben wird.

Einen Trailer kann man bereits in Apples Youtube-Kanal bewundern:

Zurück auf den Mond

Um die Möglichkeit und Unmöglichkeit der Liebe geht es natürlich auch in der Weltraumserie in alternativer Realität "For All Mankind", wenn auch nur am Rande. Aber fragen Sie mal die Figur, die da am Ende der ersten Staffel die Mondbasis verlässt und auch jene, die sie ersetzt, um die Stellung zu halten.

Erst am Freitag nächster Woche schießt Apple TV+ seine Zuschauer wieder auf den Mond – in die alternative Realität der zweiten Staffel, in der die Sowjets den Mond als erste betreten haben, das Rennen um den Weltraum nie endete und der NASA die Mittel nicht gekürzt wurden. Ein rund dreiminütiger Blick hinter die Kulissen, den Apple in seinem Youtube-Kanal veröffentlicht hat, stimmt auf die zweite Staffel ein. Diese spielt ein gutes Jahrzehnt nach den Ereignissen der Ersten, also in den Achtzigern auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges. Nur eben, dass der Mond ein Feld militärischer Spannung wird.

Auch Interviews mit den Hauptdarstellern findet man auf Youtube sowie einige Zusammenfassungen der Serie, mehr haben wir hier berichtet . Bis nächste Woche könnte man sich zwar alle Folgen der ersten Staffel noch mal ansehen, es ist ja noch ein wenig Zeit. Dabei könnte man unter Umständen auch eine AR-App auf Geräten mit Lidar (iPhone 12 Pro und Pro Max sowie iPad Pro 2020) einsetzen, die Apple extra zum Start der zweiten Staffel entwickelt hat, die im deutschen App Store aber noch fehlt.