Finch erzielt Zuschauerrekorde bei Apple TV+

Denise Bergert

Das apokalyptische Drama „Finch“ mit Tom Hanks ist aktuell der Film mit den höchsten Zuschauerzahlen bei Apple TV+.

Vergrößern "Finch" ist erfolgreicher als "Greyhound". © Apple

„Finch“ ist der bislang erfolgreichste Film beim Streaming-Dienst Apple TV+. Das will das Film-Magazin Deadline aus brancheninternen Quellen erfahren haben. Apple selbst macht im Allgemeinen keine Aussagen über die Zuschauerzahlen seiner Streaming-Inhalte.

Zuschauerrekorde am ersten Wochenende

Das apokalyptische Drama mit Tom Hanks lief am vergangenen Freitag bei Apple TV+ in über 100 Ländern an. Insidern zufolge konnte der Streifen seine Zuschauerzahlen am ersten Tag und im Laufe des Wochenendes mehr als verdoppeln. Damit feierte „Finch“ den Gerüchten zufolge das größte Eröffnungswochenende auf dem seit zwei Jahren bestehenden Apple TV+. In „Finch“ spielt Tom Hanks den alternden Erfinder Finch, der als einziger Überlebender einer Katastrophe auf der Erde zurückbleibt.

Dritte Kooperation mit Tom Hanks

Apple hat bereits mit den Serien „Ted Lasso“, „The Morning Show“, „Foundation“ und „Invasion“ laut Branchenexperten einen Aufschwung erlebt. „Finch“ ist mittlerweile die dritte Zusammenarbeit zwischen dem Schauspieler Tom Hanks und Apple. Auf Apple TV+ verfügbar ist bereits der im Zweiten Weltkrieg angesiedelte Thriller „Greyhound“, der bislang der meist geschaute Film beim Streaming-Dienst war. Zusammen mit Hanks und Steven Spielberg produzieren die Apple Studios in Großbritannien außerdem derzeit die ebenfalls im Zweiten Weltkrieg spielende Drama-Serie „Masters of the Air“.

Konkurrenz von Coen und Scorsese

Konkurrenz bekommt Hanks bald von weiteren hochkarätigen Produktionen wie dem von Martin Scorsese inszenierten Film „Killers of the Flower Moon“ mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro sowie „The Tragedy of Macbeth“ von Joel Coen mit Frances McDormand und Denzel Washington in den Hauptrollen.