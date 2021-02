Finden mit Tile: Bluetooth-Tracker im Angebot

Thomas Hartmann

Mithilfe der Bluetooth-fähigen Tile-Geräte und der Tile-App sollen sich verlorene Brieftaschen oder Schlüssel lassen.

Vergrößern Tile-Tracker im Angebot © Tile

Wie Tile (so viel wie Fliese oder Kachel) funktioniert, erklärt der Hersteller hier . Die unterschiedlichen Tile-Geräte lassen sich beispielsweise in einer Brieftasche, in einem Koffer oder auch Kuscheltier befestigen, damit man das vermisste Objekt über die dazugehörige App für iPhone oder Android-Smartphones jederzeit wiederfindet. Die Reichweite soll je nach Gerät von 46 Meter bis zu 122 Meter reichen. Außerdem lassen sich auch Freunde oder die Community in laut Anbieter schon 195 Ländern einbinden, um etwas wieder aufzuspüren.

Während man noch auf Apples konkurrierende Air Tags warten muss, sind die Tiles schon länger auf dem Markt. Derzeit gibt es Sonderangebote für die Bluetooth-Tracker rund um den Valentinstag. Die Limited Edition Tiles ist in einer Reihe neuer Designs erhältlich. Dazu gehört Tile Limited Edition Bluetooth Tracker – Pearl Jazz zum Preis von 33 Euro (Slim) respektive Pro für 37 Euro. Für Onyx Jazz zahlt man ebenfalls je nach Ausgabe 33 respektive 37 Euro, in Kombination gibt es die beiden Angebote jeweils für 55 Euro statt sonst 69 Euro.

Ferner Ruby Red, für diese Pro-Version zahlt man 37 Euro, im sogenannten Performance-Pack (Kombination aus Pro und Slim) im Moment 50 statt sonst 63 Euro. Alle Angebote findet man über diese Website .