Firefox 72 verhindert Fingerprinting

Thomas Armbrüster

Cross-Site-Cookies zu blocken ist das eine, für das Tracking gibt es aber noch andere Methoden. Firefox unterbindet diese nun.

Vergrößern Mit Firefox 72 ist es nun möglich, sich Videos als Bild-in-Bild-Film anzeigen zu lassen.

Das Update auf Firefox 72 behebt nicht nur einige Fehler und schließt Sicherheitslücken, sondern umfasst auch einige Neuerungen. So unterstützt der Browser nun auch auf dem Mac (und auch unter Linux) die Bild-in-Bild-Funktion für Online-Videos. So kann man sich ein Video weiter anschauen, während man andere Webseiten aufruft. Außerdem blockiert Firefox 72 jetzt standardmäßig Scripts, die einen Fingerabdruck (Fingerprint) des Browsers anhand von Browser-Einstellungen und Systemkonfiguration erstellen, um das Surfverhalten des Anwenders nachzuverfolgen. Neu ist auch, dass sich kein Fenster mehr öffnet, wenn Webseiten nachfragen, ob sie Nachrichten an den Browser senden dürfen. Dafür blendet sich in der Adresszeile jetzt eine Sprechblase ein.