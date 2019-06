Firmenübernahmen: Wie stark Apple, Google & Co. expandieren

Simon Lohmann

Sie machen Umsätze in Milliardenhöhe und kaufen damit kleinere Firmen auf, um mit ihrem Geschäft zu expandieren. Erfahren Sie hier, wie viele Unternehmen Apple, Google, Facebook und Microsoft in den letzten zehn Jahren übernommen haben.

Dass Facebook, Apple, Google und Microsoft heute die erfolgreichsten Technologieunternehmen der Welt sind, kommt nicht von ungefähr. Die Unternehmen investieren sehr viel Geld in die Übernahme von anderen Firmen, um in der Technikbranche an der Spitze zu bleiben und ihren Marktanteil auszubauen. Oftmals sind es nämlich kleine Start-Ups, die mit neuen Ideen den Markt verändern können. Da heißt es dann: Nicht lange fackeln, bevor die Konkurrenz ebenfalls Interesse zeigt.



Mit einem Quartalsumsatz von 53,3 Milliarden US-Dollar, einem Plus von 17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, verdient Apple sein Geld mit seinen Produkten, aber auch durch Investitionen und Akquisitionen neuer Unternehmen auf der ganzen Welt.



In den letzten 10 Jahren hat Apple laut Apple Gazette 81 Unternehmen übernommen. 2013, 2015 und 2017 war Apple besonders fleißig: In diesen Jahren hat es je 13 Unternehmen akquiriert, 2009 und 2011 dahingegen nur jeweils zwei Firmen:

Jahr Akquisitionen Insgesamt 81 2018 7 2017 13 2016 8 2015 13 2014 10 2013 13 2012 6 2011 2 2010 7 2009 2

Apple steht jedoch nur an fünfter Steller der Akquisitions-Liste. Google hat in den letzten zehn Jahren insgesamt 182 Firmen aufgekauft und führt somit die Rangliste mit deutlichem Vorsprung an. An zweiter Stelle stehe Microsoft mit 89 Übernahmen, danach folgt IBM mit 87 und Cisco Systems – genau wie Apple – mit 81 Firmenübernahmen. Hier finden Sie eine genaue Auflistung der Akquisitionen durch die Technikriesen der letzten 10 Jahre: