Fitbit Sense, Versa, Inspire zum Black Friday bis zu 40 Prozent reduziert

Halyna Kubiv

Wer sich noch eine neue Smartwatch oder einen neuen Fitness-Tracker zulegen will, kann sich bei Fitbit umschauen.

VergrĂ¶ĂŸern Fitbit Sense © Macwelt

Zum Black Friday gibt es auf Amazon ein paar recht gute Angebote fĂŒr Fitness-Tracker und Smartwatches von Fitbit. Am interessantesten ist wohl das Angebot fĂŒr Fitbit Sense, die Smartwatch ist knapp ein Jahr auf dem Markt und bietet die meisten Gesundheitsfunktionen aus aller Fitbit-Palette. Neben den bereits etablierten Herzfrequenzmessungen, Kalorien, AktivitĂ€tsminuten etc. misst Sense den Stresslevel und warnt den Nutzer in Situationen, wobei sich sein Stressniveau ungewöhnlich erhöht. Zudem kann die Smartwatch Hauttemperatur messen und Abweichungen von dem Normal-Niveau anzeigen.

Fitbit Sense fĂŒr 224,90 bei Amazon kaufen

Neben diesen Neuerungen kann man von der Sense fast alle Funktionen erwarten, die die Top-Smartwatches ebenfalls bieten: Das Ein-Kanal-EKG, Sauerstoffmessung (im Schlaf), Always-On-Display und gute Akkulaufzeiten von rund sechs Tagen. Mehr dazu lesen Sie in unserem Test. Der Preis von 224,90 Euro ist aktuell der niedrigste auf dem Markt , Fitbit bietet seine Smartwatch fĂŒr 299,95 Euro an, was eine ErmĂ€ĂŸigung von 25 Prozent bedeutet.

Da Fitbit seit dem Kauf durch Google in einer Übergangsphase von FitbitOS auf Googles WearOS steckt, muss man als iPhone-Nutzer aufpassen, ob ein Fitbit-GerĂ€t mit dem eigenen iPhone noch funktioniert. In dem Fall von Sense muss man sich keine Sorgen machen, die Smartwatch fĂŒhrt FitbitOS aus, die mit iOS und Android kompatibel ist.Â

Fitbit Versa 2 fĂŒr 109,95 Euro auf Amazon kaufen

Die Versa 2 hat Fitbit im Sommer 2019 vorgestellt, was nicht bedeutet, dass die Smartwatch schon veraltet wĂ€re. Mit dabei ist ein Standardpaket von Herzfrequenzauswertung, SchlafĂŒberwachung, Tracking von AktivitĂ€tsminuten in diversen Trainings und des Kalorienverbrauchs. In der Design-Sprache lehnt sich Fitbit Versa an die Apple Watch an, genauso wie Series 5 und neuer hat die Uhr ein Always-On-Display. Die Akkulaufzeiten betragen ebenfalls wie bei Sense rund sechs Tage. Fitbit Versa 2 hört auf Alexa und ist sowohl mit iOS als auch mit Android kompatibel. Fitbit verkauft das Modell fĂŒr 149,95 Euro , das Ersparnis beim Preis von 109,95 € betrĂ€gt rund 27 Prozent des Hersteller-Preises.Â

Fitbit Inspire 2 fĂŒr 57,90 Euro auf Amazon kaufen

Wer auf das große Display und Benachrichtigungen vom Smartphone verzichten kann, erhĂ€lt mit Inspire 2 einen guten Fitness-Tracker mit vergleichbaren Funktionen wie zum Beispiel bei Versa 2 zu ungefĂ€hr der HĂ€lfte des Preises. Inspire 2 ist seit Ende 2020 auf dem Markt und gehört bei Fitbit zu den klassischen Fitnesstracker wie Inspire HR oder Charge 4 oder 5. Dadurch, dass das Display recht klein und monochrom ist, lĂ€dt man Inspire einmal pro zehn Tage auf. Mit dem eingebauten Herzfrequenzsensor steht jedoch das billigere Inspire bei Fitness-Funtktionen dem teureren Versa im Nichts nach: SchlafĂŒberwachung, AktivitĂ€tskalorien, Schritte, Trainings, das alles kann das kleine Armband von Fitbit ĂŒberwachen. Der Hersteller verkauft Inspire 2 aktuell fĂŒr 99,95 Euro . Die Ersparnis betrĂ€gt hier knapp 42 Prozent. Amazon bietet zudem aktuell den niedrigsten Preis fĂŒr das GerĂ€t auf dem Markt .Â