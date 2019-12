Fitbit Versa 2 im Paket mit Echo Dot für 180 Euro

Peter Müller

Die Fitnessuhr ist seit diesem Jahr neu und versteht sich nun auf Alexa. Heute gibt es sie im Paket günstig bei Amazon.

Vergrößern Fitbit Echo © Amazon

Google hat in diesem Herbst den Hersteller von Fitnessarmbändern und gesundheitsorientierten Smartwatches Fitbit übernommen, in Kürze soll die im August präsentierte Fitbit Versa 2 das neue FitbitOS 4.1 erhalten. Neu an der Versa 2 ist die Unterstützung für Amazons Alexa, das könnte Anlass gewesen sein, dass der Versandhändler die Fitbit Versa 2 heute im Paket mit einem Echo Dot verkauft. Regulär kostet die Fitbit Versa 2 um die 200 Euro, den Echo Dot der dritten Generation verkauft Amazon sonst für 60 Euro. Im Paket kosten Fitbit Versa 2 und Echo Dot 3rd Gen. nun ab 180 Euro , Amazon gibt den kompakten Alexa-Lautsprecher gewissermaßen gratis zur vergünstigten Fitnesssmartwatch dazu. Es sind diverse Kombinationen von Gehäuse- und Armbandfarben der Uhr sowie der Farben des Echo Dot verfügbar, exemplarisch sind hier zwei herausgepickt:

url link shop https://www.amazon.de/Fitbit-Versa-Gesundheits-Fitness-Smartwatch-Intelligenter/dp/B08249K8KV Fitbit Versa 2 + Echo Dot (3. Gen.), Hellgrau (179,95 Euro) _blank

url link shop https://www.amazon.de/Fitbit-Rauchgrau-Intelligenter-Lautsprecher-Anthrazit/dp/B08224BM9C Fitbit Versa 2, Special Edition, Gewebe in Rauchgrau + Echo Dot (3. Gen.), Anthrazit (199,95 Euro) _blank