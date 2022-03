Fitbit ruft Ionic zurück: Brandverletzungen

Michael Simon

Fitbit ruft Ionic, seinen ersten Apple-Watch-Konkurrenten, nach Dutzenden von Verbrennungen zurück und erstattet den vollen Kaufpreis.

Vergrößern Fitbit Ionic

Im Jahr 2017 betrat Fitbit die Smartwatch-Bühne mit seiner Ionic Smartwatch, einem mehr auf Fitness orientierten Konkurrenten zur Apple Watch, damals war die Series 3 neu. Seit gestern muss Fitbit nach Dutzenden von Berichten über Verbrennungen alle jemals verkauften Ionics zurückrufen – weltweit.



Die Rückrufmitteilung der Consumer Product Safety Commission warnt Verbraucher, Ionic-Smartwatches nicht mehr zu verwenden und Fitbit zu kontaktieren, um eine frankierte Verpackung für die Rückgabe des Geräts zu erhalten. Fitbit berichtet, dass es etwa 175 Berichte (115 in den USA) über eine Überhitzung der Batterie in der Uhr erhalten hat. In diesen Fällen haben 118 Personen Verbrennungen erlitten, zwei davon mit Verbrennungen dritten Grades und vier mit Verbrennungen zweiten Grades.

In einer Erklärung erklärte Fitbit, dass die betroffenen Geräte "weniger als 0,01 % der verkauften Geräte" ausmachen. Fitbit hat den Verkauf der Ionic im Jahr 2020 eingestellt und sich auf die billigere Versa konzentriert. Nach eigenen Angaben hat Fitbit etwa eine Million Geräte in den USA und weitere 693.000 Ionics international verkauft. Der Rückruf betrifft Geräte, die von September 2017 bis Dezember 2021 verkauft wurden.

Ionic-Besitzer können den Registrierungsprozess auf der Ionic-Rückrufseite von Fitbit starten. Weitere Informationen über den Rückrufprozess finden Sie auf der Ionic-Website .

Die Ionic war der erste Versuch von Fitbit, eine echte Smartwatch zu entwickeln. Während sie als Begleiter von Smartphones nur schwer mit den Apple- und Galaxy-Watches konkurrieren konnte, war sie bei den Fitnessfunktionen mit integriertem GPS, Herzfrequenzsensor und Höhenmesser sowie einem SpO2-Blutsauerstoffsensor der Konkurrenz um Jahre voraus. Außerdem bot es eine unübertroffene Akkulaufzeit von drei Tagen sowie Coaching und Training auf dem Gerät. Google kaufte Fitbit im Jahr 2019, hat aber noch kein Gerät mit dem Namen oder der Funktionalität von Fitbit auf den Markt gebracht.

Fitbit bietet eine Rückerstattung des vollen Gerätepreises in Höhe von 300 Euro an, unabhängig davon, wie viel die Uhr im Handel wirklich gekostet hat – die Kunden erhalten zudem einen Rabatt von 40 Prozent auf "ausgewählte" Fitbit-Geräte.