Fitbit stellt Versa 2 mit Alexa vor

Halyna Kubiv

Der Nachfolger der erfolgreichen Smartwatch kann nun vorbestellt werden. Neu sind Bildschirm-Design, verbesserte Akkulaufzeiten und der Chip.

Vergr├Â├čern Fitbit Versa 2 © Fitbit

Auf einer Pressekonferenz in San Francisco hat Fitbit gestern Nachmittag die zweite Generation seiner Smartwatch Versa 2 vorgestellt. Die grunds├Ątzlichen Neuerungen finden im Inneren der Uhr statt, am Design der Uhr hat sich nur wenig ge├Ąndert. Dieses kann man nach wie vor mit der Apple Watch verwechseln. Mit dem neuen AMOLED-Display kann der Hersteller mehr auf der Uhr darstellen, nach Wunsch bleibt das Display w├Ąhrend der Trainings an, sodass der Nutzer die Daten und die Uhrzeit ohne zus├Ątzlichen Knopfdruck ablesen kann. Fitbit verr├Ąt traditionell nicht, welcher Prozessor in der neuen Smartwatch verwendet wird. In der neuen Version fehlt offenbar der Gyroskop, die Seite mit den technischen Spezifikationen von Versa (1) hat den Sensor noch aufgelistet , nun fehlt dieser komplett. Daf├╝r hat die neue Uhr ein eingebautes Mikrofon. Man kann darauf hoffen, dass man mit der Smartwatch die Anrufe vom iPhone annehmen kann. Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller nun mit f├╝nf Tagen an, der Vorg├Ąnger hatte einen Tag weniger aufgewiesen.

Neues OS kommt mit Premium-Dienst

Die meisten Neuerungen bei der Fitbit Versa 2 werden im Inneren stattfinden. Zum einen will der Hersteller sein FitbitOS aktualisieren, im Herbst kommt ein neuer personalisierter Dienst Fitbit Premium mit pers├Ânlichen Auswertungen, Beratung durch Fitbit-Trainer und Wettbewerbe in der Community. Dazu kommt eine Integration mit Alexa, somit kann man mit der Uhr einfache Anfragen wie die Wettervorhersage erledigen, eigene Smart-Home-Ger├Ąte steuern, oder Wecker und Timer stellen.

Die Fitbit Versa 2 ist ab jetzt auf der Webseite des Herstellers vorbestellbar, der Preis bleibt der alte: Knapp 200 Euro f├╝r die Standard-Option und rund 230 Euro f├╝r die Special-Version. Ausgeliefert werden die Bestellungen in zwei bis drei Wochen.