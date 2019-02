Forderungen an das Macbook Pro 2019

Peter Müller

Apple bringt vermutlich noch dieses Jahr ein neues Macbook Pro. Das löst einige Wünsche aus.

Vergrößern © Leif Johnson

Glaubt man Ming-Chi Kuo, wird Apple in diesem Jahr sein Macbook Pro wieder neu gestalten, drei Jahre nach der letzten bedeutenden Revision. Die Generation davor hatte vier Jahre auf dem Buckel, ehe Apple sie erneuerte. In der Bildschirmdiagonale soll das neue Macbook Pro 16 Zoll umfassen und da nicht davon auszugehen ist, dass Apple die äußeren Maße vergrößern und das Gewicht erhöhen will, dürfte ein dünnerer Rahmen schon mal gesetzt sein. Aber es bestehen auch noch andere Wünsche an das Macbook Pro von 2019, Leif Johnson hat sie auf Macworld zusammen gefasst . Wobei sich Johnson in seinen Zukunftsvisionen auch gerne von der Vergangenheit inspirieren lässt, anders kann man die Forderung nach mehr Ports kaum verstehen. Wobei auch er einsieht, dass selbst ein Notfall-USB-A-Port eher nicht wahrscheinlich ist und Apple allenfalls noch mehr USB-C-Buchsen einbaut. Weg soll dafür die Touchbar und ein SD-Karten-Slot zurückkehren. Mit der Touchbar muss die TouchID nicht verschwinden, das zeigt ja das aktuelle Macbook Air - aber warum nicht auch auf dem Mac auf FaceID setzen? So dünn werden die Rahmen kaum werden, dass kein True-Depth-System darin Platz hätte. Das ist ja auch beim iPad Pro der Fall - und eine weitere Eigenheit des Tablets hätte Johnson gerne auf dem Macbook Pro: Den Apple Pencil, den man über das Trackpad bewegen könnte wie über ein Zeichentablet. Natürlich könnte Apple auch wieder eine Tastatur mit größerem Tastenhub einbauen, aber auch das ist eher ein wenig rückwärts gedacht, ebenso wie der Wunsch, das Apple-Logo auf der Rückseite wieder zum Leuchten zu bringen. Verständliches Verlangen, aber wohl kaum ein Wort in Apples Gehörgang.