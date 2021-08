Fortune 500: Apple macht den meisten Gewinn

Peter Müller

Von den 500 größten Unternehmen der Welt erzielt Apple den höchsten Gewinn. Dabei ist der Umsatz nur der sechsthöchste.

Vergrößern Apple klettert von 12 auf 6 - und von 3 auf 1. © Emilia Dragomir / shutterstock.com

An der Börse ist Apple schon lange das wertvollste Unternehmen der Welt, in der Liste Fortune 500 der größten Unternehmen ist der Mac-Hersteller in diesem Jahr von Platz drei auf Platz eins geklettert – was den Gewinn betrifft. Diesen gibt das Wirtschaftsmagazin mit 57,411 Milliarden US-Dollar an.

Umsatz hat Apple im vergangenen Jahr 274,515 Milliarden US-Dollar erzielt, das bedeutet einen Sprung von Rang zwölf im Vorjahr auf den sechsten Platz in diesem. Hier liegt Walmart zum achten Mal in Folge ganz vorne, gefolgt von State Grid, Amazon, China National Petroleum und der Sinopec Group, die alle noch mehr Geld einnehmen als Apple. Insgesamt ist nach dem Rekord von 33,3 Billionen US-Dollar, den die Fortune-500-Unternehmen erzielt haben, der Gesamtumsatz in diesem Jahr um 4,8 Prozent auf 31,7 Billionen US-Dollar zurückgegangen. Apple konnte gegenüber dem Vorjahr leicht in Umsatz und Gewinn zulegen, auch die Mitarbeiterzahl ist um geschätzt 10.000 gewachsen und liegt nun bei 147.000.

In der Liste der profitabelsten Unternehmen folgen auf Apple Saudi Aramco (49,287 Mrd. USD), die SoftBank Group (47,053 Mrd. USD) und die Industrial & Commercial Bank of China (45,783 Mrd. USD).

Einordnung von Fortune:

"Die Pandemie brachte für Apple Herausforderungen und Chancen mit sich. CEO Tim Cook musste Läden schließen und Ingenieure nach Hause schicken. Aber da Apple-Kunden weltweit von zu Hause aus arbeiten und lernen, stiegen die Verkaufszahlen von iPad und Macintosh-Computern auf den höchsten Stand aller Zeiten. Und auch der Umsatz des Geschäftsjahres erreichte mit 275 Milliarden Dollar einen neuen Rekordwert. Dies verhalf dem Aktienkurs von Apple zu einem Höhenflug; im Jahr 2020 stieg er um 80,7 %. Als das Jahr zu Ende ging, nahmen die Regulierungsbehörden Apple ins Visier, weil es seine Macht über den iOS-App-Store missbrauchen könnte. Ein Bericht des Unterausschusses für Kartellrecht des Repräsentantenhauses kam im Oktober zu dem Schluss, dass Apple in seinem App Store Monopolmacht ausübt, um den Wettbewerb zu schädigen und die Preise für die Verbraucher zu erhöhen. In der Zwischenzeit werden Zeugenaussagen in einer Kartellrechtsklage des Fortnite-Entwicklers Epic Games wahrscheinlich den Druck auf die Gesetzgeber erhöhen, die Macht von Apple zu begrenzen", schreibt Fortune. Apple ist seit 2013 stets in den Top 20 gewesen.