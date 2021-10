"Foundation" sichert sich zweite Staffel auf Apple TV+

Peter Müller

Wäre ja noch schöner, das ambitionierte Projekt schon nach zehn Folgen aufzugeben: Aber dass "Foundation" tatsächlich eine zweite Staffel bekommt, steht erst jetzt fest.

Vergrößern Salvor Hardin vor dem mysteriösen Gewölbe. Kennt man so nicht aus den Büchern. © Apple

Vor zwei Wochen startete "Foundation" nach den Namen von Isaac Asimov mit zwei Folgen auf Apple TV+, jeden Freitag gibt es nun eine neue zu sehen. Das ehrgeizige Projekt ist auf acht Staffeln à zehn Folgen angelegt – und selbst dann müsste noch nicht Schluss sein, Asimovs Werk ist recht umfangreich. Doch sind Fortsetzungen nie sicher, immerhin haben die Macher von "Foundation" nun laut Variety bestätigt , eine zweite Staffel in Angriff nehmen zu können. Wann diese zu sehen sein wird, ist noch völlig offen.

"Foundation" behandelt den Fall eines galaktischen Imperiums, das zwölftausend Jahre über Millionen von bewohnten Welten in der Galaxis herrschte. Isaac Asimov, damals gerade erst Anfang 20, hatte die fiktive Historie, in der ein Mathematiker einen Plan entwickelt, um die auf den Zusammenbruch der Ordnung folgende Barbarei von 30.000 Jahren auf ein Jahrtausend zu verkürzen, ab den 40er-Jahren für das Magazin "Astounding" in Form von Kurzgeschichten ausgebreitet und erst später zu einer Roman-Trilogie zusammengefasst. Später folgen Sequels und auch Prequels, die "Foundation" mit den Robotergeschichten Asimovs (etwa "I, Robot") zusammenführen. Stoff für weitere Staffeln ist ausreichend da.

Doch schon die erste Staffel ist weit mehr als eine werkgetreue Umsetzung der "Foundation"-Trilogie. So spielt etwa der Roboter Eto Demirzel eine prägende Rolle, den Asimov erst später in die Vorgeschichte "Das Foundation Projekt" einbaute. Interessanterweise hat nicht nur Demirzel eine vom Buch abweichende weibliche Erscheinung, auch die Mathematikerin Gaal Dornick und die Heldin Salvor Hardin haben in den Büchern männliche Entsprechung. Dabei mangelt es "Foundation" nicht an starken Frauenfiguren, ganz im Gegenteil, diese treten jedoch erst später in der Geschichte der fiktiven galaktischen Geschichte der Zukunft auf. Die zweite, dritte vierte und weitere Staffeln werden sicher noch sehr interessant.