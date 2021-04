Fragen beantworten und iTunes-Karte für 100 Euro gewinnen!

Redaktion Macwelt

Wir wollen wissen, was sie an der Macwelt schätzen und warum Sie unsere Webseite besuchen. Für Ihre Antworten gibt's eine Belohnung.

Liebe Leser! Wir wollen wissen, warum Sie die Macwelt lesen. Dafür haben wir eine kurze Umfrage erstellt. Das Beantworten der Fragen dauert unter fünf Minuten, wenn Sie sich am Ende für das Gewinnspiel entscheiden und Ihre E-Mail-Adresse eintragen, winkt ein Gewinn im Wert von 100 Euro in Form eines iTunes-Gutscheines. Die Umfrage dauert bis 17 Uhr am 23. April, wir werden unter Teilnehmern den Gewinner bis 27. April bestimmen und per Mail benachrichtigen. Ausführliche Teilnahmebedingungen finden sich unter diesem Link oder weiter unten im Text. Direkter Link zur Umfrage findet sich hier .

Teilnahmebedingungen

1. Veranstalter ist die IDG Tech Media GmbH, Lyonel-Feininger-Str. 26, 80807 München (IDG), vertreten durch den Geschäftsführer Jonas Triebel. Weitere Informationen finden Sie im Impressum .

2. Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig von dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen.

3. Teilnahmeberechtigt sind Personen, die zum Zeitpunkt der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind oder Minderjährige mit Einverständnis eines Erziehungsberechtigten. Mitarbeiter von IDG und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist der Inhaber der E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich .

4. IDG Tech Media GmbH hat das Recht, Teilnehmer auch ohne Angabe von Gründen von der Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen, wenn diese schuldhaft gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen oder in unlauterer Weise versuchen, Einfluss auf das Gewinnspiel zu nehmen. Dies gilt besonders bei Störung, Bedrohung und Belästigung von Mitarbeitern oder anderer Teilnehmer.

5. Die angegebenen Daten werden gemäß der einschlägigen Datenschutzvorschriften ausschließlich für die Zwecke dieses Gewinnspiels elektronisch verarbeitet und genutzt. Sofern Sie angeben, Newsletter und Produktinfos erhalten zu wollen, werden Ihre angegebenen Daten auch hierfür elektronisch verarbeitet und genutzt. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

6. Die Benachrichtigung der Gewinner erfolgt zeitnah nach der Verlosung per E-Mail unter Verwendung der bei der Anmeldung gemachten Angaben. Jeder Gewinner hat 14 Tage Zeit, um auf die Gewinn-Benachrichtigung zu antworten und IDG eine Versandadresse für den Gewinn mitzuteilen. Bleibt die Antwort bis zum Ablauf dieser Frist aus, ist IDG berechtigt, eine Neuauslosung des jeweiligen Gewinns vorzunehmen.

Die Gewinner werden auf der jeweiligen Website unter Angabe von Vorname, verkürztem Nachnamen, verkürzter E-Mail-Adresse und verkürzter Postleitzahl veröffentlicht. Die Gewinner erklären sich damit einverstanden, dass ihre Postadresse und ihre E-Mail-Adresse zum Zwecke des Gewinn-Versands und zur Zusendung einer Versand-Benachrichtigung an den von IDG beauftragten Versanddienstleister (in der Regel DPD) oder den Hersteller des Gewinns oder eine von ihm beauftragte Agentur und an den von diesen beauftragten Versanddienstleister weitergegeben wird.

7. Eine Barauszahlung, Auszahlung in Sachwerten oder Tausch von Gewinnen ist nicht möglich. Die Gewinnausschüttung erfolgt gegebenenfalls vorbehaltlich Altersverifikation. Die Preise sind nicht übertragbar. Der Gewinner akzeptiert gegebenenfalls notwendige Änderungen des Gewinns.

8. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.