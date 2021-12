Fünf spannende Neuerungen für das Macbook Air 2022

Roman Loyola, Kris Wallburg

Das Macbook Air hat zwar durch den M1-Chip ein signifikantes Upgrade erhalten, abseits davon musste es aber seit Jahren ohne große Neuerungen auskommen. Das könnte sich im nächsten Jahr ändern.

Vergrößern Macbook Air in 2022: Mit Notch und in bunt?

Es ist über ein Jahr her, dass das M1 Macbook Air sein beeindruckendes Debüt feierte, und es ist immer noch ein großartiges Notebook. Aber trotz all der unglaublichen Vorteile, die Apple Silicon bietet, hat Apple nicht wirklich viel am Macbook Air geändert. Doch Berichten zufolge soll sich das nun ändern. Es wird gemunkelt, dass Apple große Pläne für sein billigstes Notebook hat. Hier sind fünf interessante Möglichkeiten, wie Apple das nächste Macbook Air verändern und eine große Portion Aufregung in sein Einsteiger-Notebook bringen könnte.

Der M2-Chip wird einen großen Leistungsschub bringen

Als das Macbook Air noch mit Intel-Prozessoren ausgestattet war, mussten wir zugunsten eines Notebooks, bei dem die Portabilität im Vordergrund stand, Abstriche bei der Leistung machen. Dann kam der M1, und er brachte einen deutlichen Leistungsschub – in den meisten Tests ist er sogar genauso schnell wie das 13" Macbook Pro, ein Notebook, bei dem Leistung an erster Stelle steht.

Wenn die nächste Generation von Apples System on a Chip, der M2, sein Debüt feiert, wird er mit ziemlicher Sicherheit im Macbook Air zu finden sein. Nach Angaben von Bloomberg wird der M2 über acht CPU-Kerne verfügen, von denen vier auf Leistung und vier auf Effizienz ausgerichtet sind, genau wie der M1. Der M2 wird höchstwahrscheinlich auf der gleichen Architektur basieren wie Apples A15 SoC im iPhone 13. Wenn wir also den A15 als Indikator für die Leistung verwenden, könnte der M2 eine Single-Core-Leistungssteigerung von etwa 10 Prozent gegenüber dem M1 und eine Multi-Core-CPU-Leistungssteigerung von 20 Prozent erreichen. Prozentual ist das mehr als ein inkrementeller Anstieg und ein enormer Sprung im Vergleich zu den Intel-Prozessoren, die Apple bisher verwendet hat.

Ein großer Unterschied ist, dass der M2 angeblich 10 Grafikkerne haben wird, zwei mehr als der M1. Hier könnten wir eine noch dramatischere Verbesserung sehen. Mit dem vergleichbaren SoC im iPhone 13 Pro wurden Geschwindigkeiten gemessen, die 40 bis 50 Prozent schneller waren als die des A14-Chips des iPhone 12 (auf dem der M1 basiert) und etwa 25 Prozent höher mit der 4-Kern-GPU im iPhone 13.

Apples Chips verbrauchen weniger Strom als die Intel-Pendants, sodass sie nicht so viel Wärme erzeugen. Da das Macbook Air mit ziemlicher Sicherheit lüfterlos bleiben wird, drosselt der Chip seine Leistung, wenn die Temperatur zu steigen beginnt, um eine angemessene Temperatur zu halten. Diese Drosselung tritt auf, wenn anspruchsvolle Aufgaben wie das Kompilieren von Code oder das Rendern von Videos ausgeführt werden. Aber das M2 Macbook Air wird trotzdem unglaublich leistungsstark sein.

Vergrößern Dank dem M2-Chip wird das kommende Macbook noch mehr Leistung bieten.

Ein völlig neues Design

Das spitz zulaufende Design des Macbook Air könnte bald Geschichte sein. Verschiedene Berichte besagen, dass das nächste Modell ein einheitliches Design ähnlich dem des Macbook Pro haben wird. Um seinem Namen treu zu bleiben, wird das Macbook Air jedoch deutlich dünner und leichter sein als sein Profi-Geschwistermodell.

Berichten zufolge wird das Macbook Air auch das Display-Design des Macbook Pro übernehmen, mit dünneren Rändern rundherum. Und sie sind möglicherweise nicht schwarz. Apple wird sich Berichten zufolge auch am 24-Zoll-iMac orientieren und zum ersten Mal seit dem iBook wieder weiße Rahmen und eine weiße Tastatur anbieten. Gerüchten zufolge wird er auch in verschiedenen Farben erhältlich sein – möglicherweise in der gleichen Farbpalette wie der iMac. Apple hat während der ursprünglichen iMac- und iBook-Ära Farben verwendet, um seine Consumer-Produkte zu differenzieren, und es sieht so aus, als würde dieses Retro-Gefühl fortgesetzt werden.

Ein neuer Look, der das Macbook Pro mit dem iMac zu einem brandneuen Laptop kombiniert, wird eines der aufregendsten Designs der letzten Jahre sein, da Apple mit der Form bricht, die es seit vielen Jahren verwendet hat, und ein wirklich brandneues Notebook einführt.

Vergrößern Vielleicht können Sie ein MacBook Air kaufen, das farblich zu Ihrem 24-Zoll-iMac passt. © Apple

Ein hervorragendes Mini-LED-Display

Das aktuelle Macbook Air hat ein Standard-LED-Display, das im nächsten Modell durch Mini-LED ersetzt werden könnte. Apple hat das Mini-LED-Display zuerst im iPad Pro und dann in den neuen Macbooks Pro eingesetzt. LED wird schon so lange in den Macbooks von Apple verwendet, dass der Wechsel sehr auffällig sein wird, mit Bildschirmen, die noch heller und klarer sind als bisher. Die Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung sorgt für weniger Streulicht und einen besseren dynamischen Farbumfang.

Die Mini-LED-Bildschirme des neuen Macbook Pro bieten eine dauerhafte Helligkeit von 1.000 cd/m² (max. 1.600 cd/m²) und ein Kontrastverhältnis von 1.000.000 zu 1. Das ist ein beträchtlicher Sprung von 400 cd/m² Helligkeit und einem viel niedrigeren Kontrastverhältnis (Apple macht keine Angaben zu dieser Spezifikation, aber es wird berichtet, dass das Verhältnis bei 900 zu 1 liegt.) Die Größe bleibt mit 13,3 Zoll wahrscheinlich gleich.

Allerdings wird dem Mini-LED-Display des Macbook Air eine wichtige Funktion fehlen, die im Macbook Pro enthalten ist: Pro Motion. Mit dieser Funktion kann der Mac seine Bildwiederholfrequenz an das anpassen, was auf dem Bildschirm angezeigt wird. Beim Macbook Pro kann die Bildwiederholfrequenz bis zu 120 Hz betragen, was zu einem extrem flüssigen Bildlauf, Animationen und Videowiedergabe führt. Wie beim iPhone 13 ist Pro Motion auch bei Macbooks als High-Level-Funktion für reserviert.

Aber auch ohne die hohe Bildwiederholrate ist der Bildschirm des Macbook Air ein enormer Fortschritt im Vergleich zum bestehenden Modell, das seit Jahren keine große Verbesserung erfahren hat.

Endlich eine 1080p FaceTime Kamera

Niemand entscheidet sich für ein Mac-Modell aufgrund der verbauten Webcam. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum Apple so lange bei einer minderwertigen 720p Facetime-Kamera geblieben ist. Es gibt jedoch Hoffnung für das Air. Apple hat die Facetime-Kamera im 24-Zoll-iMac und den neuen Macbooks Pro endlich auf eine verbesserte 1080p-Version aufgerüstet, und wir sollten die gleiche Kamera im nächsten Macbook Air sehen. Wenn dies der Fall ist, wird das Macbook Air bei schlechteren Lichtverhältnissen viel besser abschneiden und ein deutlich besseres Gesamtbild liefern.

Vergrößern Die Notch wird uns wohl noch länger erhalten bleiben

Mit dem dünnen Rahmen wird das Macbook Air wahrscheinlich die Notch übernehmen, die mit dem Macbook Pro eingeführt wurde. Apple möchte die Rahmen so klein wie möglich halten und bewirbt die Aussparung sogar als Vorteil, da sie mehr Platz auf dem Bildschirm schafft, sodass die Menüleiste nicht mehr im Weg ist oder der "bearbeitbare" Bereich. Außerdem ist die Notch zu einem Merkmal geworden, das sofort als das von Apple zu erkennen ist, was die Wiedererkennung der Marke fördert. Mit weißen Rändern ist es vielleicht schwieriger zu verkaufen, aber es verleiht dem Macbook Air ein Alleinstellungsmerkmal.

Magsafe kehrt zurück

Ich habe diesen Artikel mit einem älteren Macbook geschrieben, das seine Thunderbolt-Anschlüsse zum Laden verwendet. Die obere rechte Ecke des Deckels ist keine glatte, abgerundete Ecke mehr. Sie ist unförmig, weil ich vor einiger Zeit über das Netzkabel gestolpert bin, als es eingesteckt war, und das Notebook mit der Ecke voran auf den Boden fiel. Deshalb war ich sehr froh, als Apple Magsafe im neuen Macbook Pro wieder eingeführt hat.

Vergrößern Mit Magsafe ist ein Feature zurückgekehrt, das schmerzlichst vermisst wurde. © Apple

Berichten zufolge wird Apple das nächste Macbook Air mit Magsafe ausstatten, was so manches Notebook vor einem ähnlichen Schicksal bewahren wird. Falls Sie es nicht kennen: Magsafe ist ein magnetischer Anschluss, der sich lösen kann, wenn man kräftig am Kabel zieht. Apple führte diese Funktion beim ursprünglichen Macbook ein, entschied sich aber 2016, sie einzustellen.

Wir haben noch keine Gerüchte über die Batterielaufzeit gehört, aber wir gehen davon aus, dass sie genauso lange halten wird wie das aktuelle Modell, das für 18 Stunden ausgelegt ist. Es könnte auch schnelles Laden über Magsafe und normales Laden über einen Thunderbolt-Anschluss bieten.

