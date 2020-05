Für kurze Zeit: Neue "Harry Potter"-iBooks für nur 5 Euro

Simon Lohmann

Selbst 13 Jahre nach dem Erscheinen des letzten Harry Potter Bandes fesselt die Jugendroman-Reihe von J.K. Rowling auch heute noch die Leser. In Apples iBooks sind nun alle sieben Romane in einer Sonderausgabe erhältlich - mit ganz besonderen Features.

Vergrößern Mit der digitalen Ausgabe können Sie die Romane nochmal ganz neu erleben. © Apple

Für Harry-Potter-Fans der ersten Stunde bietet sich nun die Gelegenheit, die verstaubten Bücher aus dem Regal um eine digitale Ausgabe auf dem iPad oder iPhone zu erweitern. Derzeit sind alle sieben Romane als Sonderausgabe in Apples iBook Store erhältlich.

"Egal ob du Harry Potter schon in- und auswendig kennst oder zum ersten Mal mit dem Jungen, der überlebte, Bekanntschaft machst: Es ist ein fantastisches Gefühl, sich in J.K. Rowlings Zauberwelt zu verlieren", schreibt Apple. Demnach enthalten die Sonderausgaben "wunderschöne Zeichnungen und Animationen, die dich auf neue Höhen der Vorstellungskraft tragen".

Vergrößern In der Sonderausgabe finden Sie Zeichnungen und Animationen. © Apple

Die Bücher kosten derzeit nur 4,99 Euro pro Ausgabe. Wer sich also die gesamte digitale Harry Potter-Sonderausgabe sichern will, zahlt lediglich rund 35 Euro. Sobald Sie die Bücher erworben haben, können Sie diese auch über die Familienfreigabe mit Ihren Liebsten teilen. Das derzeitige Angebot ist jedoch befristet: Im Kleingedruckten steht, dass das Angebot nur bis einschließlich 2. Juni 2020 gilt. Wie teuer die Bücher dann sein werden, ist noch nicht bekannt. Orientiert man sich an anderen aktuellen Erscheinungen, können die Sonderausgaben ab dem 3. Juni durchaus mehr als Doppelte kosten.