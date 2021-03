Fujifilm stellt Projektor FP-Z8000 für 18.000 Euro vor

Markus Schelhorn

Der FP-Z8000 ist ein Profi-Projektor mit 8.000 Lumen Lichtleistung, den Fujifilm ab April 2021 auf den Markt bringt.

Vergrößern Fujifilm FP-Z8000 © Fujifilm

In einem Tag-hellen Raum kann der Hochleistungsprojektor Fujifilm FP-Z8000 ein Bild an die Wand projizieren. Dank seiner speziellen Bauweise als Ultra-Kurzdistanz-Projektor reicht ein Abstand von gerade mal 72 Zentimetern, um ein Bild mit einer Diagonale von 254 Zentimetern (100 Zoll) an die Wand zu projizieren. Die maximale Bilddiagonale beträgt bei einem Abstand von 2,2 Metern zur Projektionsfläche 7,62 Meter (300 Zoll).

Flexibler Fujifilm FP-Z8000

Das Gerät lässt sich sowohl waagerecht als auch senkrecht aufstellen. Dank dem drehbaren Ultra-Weitwinkel-Objektiv kann man das Bild in alle Richtungen projizieren, ohne das Gerät umstellen zu müssen. Mit einem 1,1-fach-Zoom kann man die Bildgröße einfach und schnell anpassen. Zudem lässt sich das Bild mit dem flexibel einstellbaren Objektiv entweder horizontal oder vertikal projizieren, ohne das Gerät umstellen zu müssen. Mit der Möglichkeit der Objektivverschiebung (Lens-Shift) lässt sich das projizierte Bild bis zu 70 Prozent vertikal (oben/unten) und um 35 Prozent horizontal (links/rechts) verschieben.

Hochleistungsprojektoren wie dieser werden in Unternehmen, Museen oder im Bildungswesen eingesetzt. Aber auch für ein Highend-Homecinema ist der Projektor durchaus interessant, der mit seiner Laser-Diode ein Bild mit einer Auflösung von bis zu 1920 x 1200 Pixel darstellen kann. Der Kontrast beträgt 12.000:1. Anschlüsse bietet der FP-Z8000 reichlich, neben zwei HDMI-Eingängen einen Display-Port, SDI, RJ45-Anschlüsse für Ethernet und Steuerungsfunktionen, RS-232, Audio In/Out sowie zwei USB-Anschlüsse. 4K-Videosignale per HDMI rechnet der Projektor auf das Full-HD-Format herunter. Das 46 x 51 x 16 cm große Gerät wiegt 19 kg und wird voraussichtlich ab April 2021 in Weiß oder Schwarz erhältlich sein. Der UVP beträgt 17.999,- Euro (plus MwSt.).

Weitere Infos auf https://www.fujifilm.eu/de