Gazepad Pro: Mauspad und Handyladestation in einem

Thomas Hartmann

Mit dem Gazepad Pro von Wiplabs lässt sich nicht nur die Maus bewegen, sondern parallel iPhones und andere Geräte drahtlos aufladen.

Vergrößern Gazepad Pro © Wiplabs

Dieses ”2-in-1-Mauspad“ dient als Unterlage für eine Maus, aber zugleich auch als Ladestation für Apple- und Android-Geräte, verspricht Hersteller Wiplabs . Dabei betragen die Maße 360 x 220 Millimeter, die Mauspad-Ladestation selbst erhält den erforderlichen Strom über zwei alternative USB-C-Ports, sodass man sich das Ladekabel entsprechend zu seinem Aufbau (horizontal oder vertikal) am Arbeitsplatz passend legen kann. Drei integrierte drahtlos ladende Spulen sollen dafür sorgen, dass der Ladevorgang problemlos funktioniert. Das Mauspad aus weichem PU-Kunstleder und einer Non-Slip-Oberfläche, welche die Maus sicher am Platz halten soll, ist in vier Farben (Schwarz, Blau, Grau und Braun) zum Preis von 40 US-Dollar erhältlich. Dazu kommen Versandkosten, die man für Deutschland beim Checkout erfährt.

Laut den Kollegen von " Cult of Mac" lassen sich damit beispielsweise auch Airpods aufladen. Deren Test zufolge kommt es auch nicht darauf an, wie genau man das iPhone auf der Ladefläche positioniert, es reicht demnach, es einfach hinzulegen, und der Ladevorgang startet. Dies dürfte analog für andere Smartphones gelten. Auch über den Store von " Cult of Mac " lässt sich das Gazepad Pro bestellen.