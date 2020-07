Geeky: Mails und Tweets mit Apple II

Thomas Hartmann

Der Apple II war lange Zeit das Erfolgsmodell des Computerherstellers aus Cupertino schlechthin. Dass er heute noch ÔÇô irgendwie ÔÇô mithalten kann, haben zwei Apple-Freaks gezeigt.

Vergr├Â├čern Apple II © @ReEstInv

Den Apple II hat die noch junge Computerfirma mit dem Apfel-Logo erstmals 1977 der ├ľffentlichkeit pr├Ąsentiert ÔÇô erst Anfang der Neunzigerjahre liefen die letzten Modelle vom Band. Beim Projekt, den Oldtimer computertechnisch irgendwie in die Gegenwart zu bringen, spielt der 1983 eingef├╝hrte Apple IIe die entscheidende Rolle. Zwei Twitter-User haben nach einem Bericht von "Cult of Mac" gezeigt, wie sie mit diesem Ger├Ąt E-Mails schreiben, tweeten und sogar Programme wie Evernote nutzen k├Ânnen. Auch Slack l├Ąsst sich damit benutzen.

Doch das ist noch nicht alles. Sogar als Zentrale zur smarten Steuerung zu Hause ÔÇô etwa die Garage oder zur Reinigung der Zimmerluft ÔÇô k├Ânnen sie den altehrw├╝rdigen Apple IIe mittels IFTTT65 (If This, Then That)-Applet einsetzen.

Mit dem Internet ist der Computer via Ethernet verbunden, wozu ein wenig mehr getrickst werden muss als nur das Kabel hineinzustecken. Die wichtigsten technischen Details werden in dem Artikel beschrieben. Unn├Âtig zu erw├Ąhnen, dass man f├╝r den Einsatz als Schreib- und Steuerungsger├Ąt┬á keine schicke moderne Benutzeroberfl├Ąche mit Maus und Men├╝s nutzen kann, sondern Befehle per Tastatur steuert. Geeky eben, im Sinne von: computertechnisch ├Ąu├čerst ausgefuchstÔÇŽ