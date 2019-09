Geheime Botschaft von Apple in neuem Video

Kris Wallburg

In einem kurzen Video fasst Apple die gestrige Keynote zusammen. Doch aufmerksame Zuschauer haben noch etwas entdeckt: Eine geheime Botschaft.

Vergr├Â├čern Was hat es mit der mysteri├Âsen Botschaft auf sich?

Apple hat auf der gestrigen Keynote viele neue Produkte vorgestellt, darunter drei iPhones , eine Apple Watch und ein iPad . Im Anschluss an das Event ver├Âffentlichte Apple auf Youtube einige Videos zu den neuen Produkten sowie ein Video, welches die Keynote in zwei Minuten zusammenfasst. Und in diesem Video versteckte Apple eine Botschaft.



Bei Minute 1:23 ist f├╝r den Bruchteil einer Sekunde eine Botschaft auf dem Screen zu sehen. Vor einem blauen Hintergrund, der an einen Windows-Bluescreen erinnert, zeigt Apple eine Botschaft, die teils auf Englisch, teils im Bin├Ąrcode geschrieben ist. Das Bild ist auch kurz vor einem wei├čen Hintergrund zu sehen.



Vergr├Â├čern Diese Botschaft ist zu sehen, wenn der Zuschauer an der richtigen Stelle stopt.

Auf Deutsch ├╝bersetzt:

"Fehler 09102019

Dies ist nur ein Gedanke. Aber es k├Ânnte nett sein, hier eine Art Osterei f├╝r die Hardcore-Apple Fans zu hinterlassen, die das Video stoppen."

Darunter folgt eine Zahlenfolge im Bin├Ąrcode, also bestehend aus Nullen und Einsen. ├ťbersetzt man diesen, ergibt sich folgende Nachricht:

"Du hast dir also die Zeit genommen, dies zu ├╝bersetzten? Wir lieben dich."

Entdecker dieser Nachricht hatten sicherlich die Hoffnung, dass hinter dem Bin├Ąrcode noch mehr steckt. Trotzdem: Ein nettes Osterei und eine witzige Anspielung an den ber├╝chtigten Bluescreen des stetigen Konkurrenten Windows.