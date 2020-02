Generalüberholtes Macbook Pro 16 Zoll in Deutschland

Halyna Kubiv

Vor einigen Wochen erschien das neue Macbook Pro 16 Zoll in der generalüberholten Version im US-Amerkanischen Store.

Vergrößern Das neue Macbook Pro

Nun sind die Angebote auch in Deutschland sichtbar. Wechselt man nämlich im Apple Store Online in den Bereich " Gebraucht und Refurbished ", kann man jetzt bei den Macbooks Pro die Größe "16 Zoll" auswählen und unterschiedliche Varianten des neuen Laptops kaufen. Das Einstiegsmodell mit 512 GB Speicher, 2,6 GHz Intel Core i7 Prozessor und 16 GB RAM kostet aktuell 2289 Euro, ein Ersparnis gegenüber dem normalen Store von 410 Euro. Ein Octa-Core-Macbook Pro mit Intel Core i9 2,3 GHz kostet ebenfalls rund 2720 Euro, 480 Euro billiger als ein neues Macbook mit vergleichbaren Spezifikationen im Apple Store. Aktuell finden sich im Refurbished Store Deutschland nur die Geräte mit 16 GB Arbeitsspeicher, bei diesem Modell sind jedoch bis zu 64 GB RAM möglich. An SSD-Speicher kann man zwischen den Varianten von 512 GB und 1 TB auswählen, maximal sind 8 TB möglich.

Was Apple nach eigenen Angaben vor dem Verkauf noch überprüft: Jedes Gerät wird demnach:



Die Generalüberholung folgt den gleichen grundlegenden technischen Richtlinien wie die Testverfahren für Apple Fertigprodukte.

Auf die Refurbisched Geräte gewährt Apple ein Jahr eigene Garantie, nach Wunsch kann man zusätzlich Apple Care kaufen. Einziger Nachgeil gegenüber dem Kauf von neuen Geräten: Für die Refurbished Macbooks kann man keine Finanzierung mit 0 % Zinsen abschließen. Apple Online Store für neue Geräte bietet diese Dienstleistung noch bis zumindest dem 27. März an.