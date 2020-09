Gericht stoppt WeChat-Bann per einstweiliger Verfügung

Peter Müller

Ein Gericht in Kalifornien hat klagenden WeChat-Nutzern vorerst Recht gegeben und eine Executive Order vorläufig gestoppt.

Vergrößern WeChat darf in den USA weiter machen - vorerst

Der von der US-Regierung ausgesprochene Bann gegen die populären Apps aus China, TikTok und WeChat, konnte nicht wie geplant um Mitternacht des 21. September in Kraft treten, ein Gericht in Kalifornien hat die Executive Order in Sachen WeChat per einstweiliger Verfügung gestoppt . Für TikTok zeichnet sich eine andere Lösung ab, Oracle und WalMart übernehmen Firmenanteile.

Das vom Weißen Haus ausgesprochene Dekret sieht vor, in den USA dürfe Apples App Store noch Googles Play Store die populären Anwendungen anbieten, die der Spionage für China beschuldigt werden – vermutlich nur ein Vorwand im Handelskonflikt zwischen den Großmächten USA und China.

Tencent, dem Besitzer von WeChat, wäre es in den USA darüber hinaus verboten, "Internet-Hosting, Content-Delivery-Netzwerke, Internet-Transit- oder Peering-Dienste zu WeChat oder die Verwendung des Codes der Anwendung in anderer Software oder Diensten in den Vereinigten Staaten".

Richterin Laurel Beeler gibt gegen die Exekutive Order klagenden WeChat-Anwendern Recht, diese hätten "gezeigt, dass ernsthafte Fragen zur Begründetheit des Anspruchs nach dem Ersten Verfassungszusatz gestellt wurden, die Ausgewogenheit der Härten kippt zu Gunsten des Klägers". Die Regierung hingegen "bestreitet nicht in sinnvoller Weise durch Beweise" die Wirkung der Verhinderung von WeChat-Geschäftstransaktionen auf WeChat-Benutzer in den Vereinigten Staaten, auch unter Berücksichtigung des "übergeordneten nationalen Sicherheitsinteresses".

Die Richterin schlug auch Alternativen zu einem vollständigen Verbot vor, die ähnliche Möglichkeiten zum Schutz der nationalen Sicherheit bieten würden, wie etwa die Sperrung der App für Regierungsgeräte.