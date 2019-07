Gerücht: Apple arbeitet an faltbarem iPad mit 5G-Funktion

Simon Lohmann

In der Apple-Gerüchteküche geht es mal wieder heiß her: Schon lange wird darüber spekuliert, wann Apple die ersten iPhones mit 5G-Funktion ausstatten wird. Nun soll Apple auch erste 5G-iPads entwickeln – und obendrein noch mit faltbarem Display.

Vergrößern Angeblich plant Apple ein faltbares 5G-iPad. © Apple

IHS Markit-Analyst Jeff Lin zu Folge arbeitet Apple an einem neuen iPad mit einer Vielzahl neuer Funktionen. Dies berichtet LaptopMag . Demnach soll das neue iPad 5G unterstützen und ein Display in der gleichen Größe wie ein Macbook Pro besitzen, also entweder 13 Zoll oder 15 Zoll. Im Vergleich: Das aktuelle iPad Pro erscheint in den Größen 11 Zoll und 12,9 Zoll. Im Zuge dessen spekuliert Lin, dass die neuen iPads sich falten lassen, ähnlich wie beim Galaxy Fold oder Huawei Mate X.



Laut Lin könnte das iPad bereits im nächsten Jahr auf den Markt kommen. Wie bei früheren iPads wird auch bei diesem Gerät gemunkelt, dass es mit einem von Apple entwickelten Chip der A-Serie ausgestattet ist.



Von Apple selbst gibt es keinerlei Anzeichen, dass ein solches Gerät überhaupt in Entwicklung ist. Es gibt auch keine konkreten Pläne für ein klappbares oder 5G-taugliches iPhone. Daher ist es relativ unwahrscheinlich, dass Apple bereits im nächsten Jahr ein faltbares 5G-iPad vorstellt. Wünschenswert wäre es auf jeden Fall, doch bis es soweit ist, müssen wir uns wohl noch ein paar Jahre gedulden.

Nach einigen Berichten steht Apple dieser Entwicklung noch etwas kritisch gegenüber. In der jüngsten Episode des Podcasts "Daring Fireball" berichtet John Gruber über ein internes Treffen mit Jony Ive Anfang Februar. Das war just zu der Zeit, als Samsung sein Galaxy Fold angekündigt hat. Offenbar haben die Gesprächspartner auch das neue Produkt thematisiert, Ive hat jedoch anhand von Materialeigenschaft der aktuellen OLED-Displays und deren Beschichtungen erklärt, dass das neue Produkt Probleme bereiten wird. Seine Prophezeiung ging dann einige Wochen später in Erfüllung, als Samsung die ersten Testgeräte auslieferte. Die entsprechende Stelle findet sich im Podcast von 1:29:30 bis 1:32:00 .



