Gerücht: Neues Apple TV ist angeblich fertig

Peter Müller

Bei Apple ist wohl gerade was los: Im März und April hat das Unternehmen neue Produkte gebracht, nun geht es wohl weiter.

Vergrößern Sie können das Apple TV noch besser mit dem iPhone bedienen. © Apple

Settopbox : Der Leaker Jon Prosser hat momentan einen Lauf – und offenbar Quellen, die tatsächlich Bescheid wissen. Am Montag wusste er bereits Stunden vor allen anderen, dass Apple ein neues Macbook Pro 13'' veröffentlichen würde, jetzt spricht Prosser in einem Tweet von der nächsten Premiere.

Hierbei soll es sich um ein neues Apple TV handeln, das nun mit einem A12X-Prozessor kommen soll und mit doppelt so viel Speicher wie bisher. Das Gehäuse bleibe aber gleich dem des Apple TV 4K. Wann genau Apple das Gerät enthüllen wird, weiß Prosser diesmal nicht, es könne aber "jederzeit" passieren. Eventuell also auch heute, an einem ungewöhnlichen Freitagstermin. Aber der Montag war ja auch nicht Standard – vieles ist derzeit anders, wenn nicht gar alles. ✉ Feedback an Macwelt



