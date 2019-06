Giveaway: MacX Video Converter Pro kostenlos erhalten - Anzeige

Von Kameras über Fernseher, Spielkonsolen bis hin zu Laptops - eines ist klar: das 4K Zeitalter ist erreicht. Sie sind begeistert, 4K-Videos mit Ihrer Digitalkameras oder Ihrem Smartphones aufzunehmen, von YouTube zu streamen und Filme oder Fernsehprogramme in der entsprechenden Auflösung anzusehen? Dann sind Sie wahrscheinlich auch schon auf einige 4K-Videowiedergabeprobleme gestoßen, wie z.B. 4K-HEVC das nicht auf dem Mac abspielbar ist, eine wackelige 4K-Wiedergabe in VLC, große 4K-MKV-Videos stottern oder Ähnliches.

Anzeige Vergrößern MacX Video Converter Pro - Kostenloser Download, Komprimierung und Konvertierung von 4K-Video (mit Giveaway) © Digiarty

Herauszufinden, welche Ursachen den nun das Problem verursachen, die bei der 4K-Wiedergabe auftreten ist langwierig. So könnten schlechte Prozessor-, GPU- und RAM-Werte zu 4K-Wiedergabefehlern wie Stottern und Verzögerungen sowie zu einem ĂĽberhitzten Computer mit hoher CPU-Auslastung fĂĽhren. Oder beim Versuch 4K-HEVC-Material wiederzugeben, das vom iPhone, DJI oder GoPro aufgenommen wurde, feststellen, dass Sie 4K-HEVC in VLC oder QuickTime aufgrund des inkompatiblen Codecs und der groĂźen Dateigröße nicht problemlos wiedergeben werden können. Gibt es den jetzt eine Möglichkeit, 4K-HEVC auch auf dem Mac problemlos abzuspielen?Â

Â

Die Antwort ist ein 4K-Videokonverter, der Videos konvertiert und komprimiert, Dateien nimmt, diese perfekt auf die Anzeige des Bildschirms abstimmt, 4K-Dateien von einem nicht unterstĂĽtzten Format in ein kompatibles Format konvertiert und diese komprimiert. Der MacX Video Converter Pro kann das alles fĂĽr Sie ĂĽbernehmen und dabei fĂĽr hohe Qualität und schnelle Geschwindigkeiten garantieren.Â



MacX Video Converter feiert Geburtstag

Aktuell feiert die Software den 9. Jahrestag, bei der Sie die Möglichkeit wahrnehmen können, den MacX Video Converter Pro bis zum 15. Juli kostenlos zu erhalten.

Gratis-Kopie des MacX Video Converter Pro im Wert von 51,95 Euro erhalten

Â





Warum ist der MacX Video Converter Pro die beste Wahl?

Konvertieren Sie alle Arten von 4K-Videos mit mehr als 420 Profilen:

Die Konvertierung von 4K-Videos ist immer der wichtigste Faktor fĂĽr jegliche 4K-Video-Konvertierungssoftware. MacX Video Converter Pro bietet fĂĽr diese Aufgaben genug Leistung. Die Software akzeptiert alle Arten von 4K-Videos, egal ob sie von iPhone, GoPro, DJI, DSLRs oder Android-Geräten aufgenommen oder online heruntergeladen wurden, und konvertiert sie in die Formate MP4, H.264, HEVC, MOV, AVI, MKV. Die Videos können dann auf dem iPhone, iPad, Spielekonsolen oder Samsung- und Huawei-Smartphones wiedergegeben werden. Dazu stehen Ihnen mehr als 420 vorgefertigte Profile zur VerfĂĽgung.Â

Komprimiert 4K-Videos 90 Prozent kleiner, ohne Qualitätsverlust:

Dank einer besonderen Kompressionsengine können Sie die Größe Ihrer 4K-Videos um bis zu 90 Prozent, ohne Qualitätsverlust, komprimieren. Zum Beispiel groĂźe 4K-Dateien auf 1080p / 720p Auflösungen komprimieren, H.264-, DivX-, VP8-, VP9-Codec zu 4K-HEVC-Videos konvertieren, die Bitrate senken, 4K-Videoclips kĂĽrzen und mehr.Â

Höchste Geschwindigkeit bei voller GPU-Beschleunigung



AuĂźerdem liefert MacX rasante Geschwindigkeiten bei der 4K-Videokonvertierung und -kompression, sobald die GPU-Beschleunigung aktiviert ist. HierfĂĽr wird die Intel QSV-Hardwarebeschleunigung genutzt, die in den Core i5, i7 und i9 Prozessoren moderner Macs integriert ist. Dabei wird das Multi-Core-Utility und die Hyper-Threading-Technologie genutzt und eine um das FĂĽnffache schnellere Geschwindigkeit als bei anderen Konvertern erreicht.

Herunterladen, Desktop aufnehmen und Diashow erstellen:

Die Funktionen enden aber noch lange nicht. Mit MacX Video Converter Pro können Sie sämtliche Videos und Musik von mehr als 1000 Online-Seiten für die Offline-Wiedergabe herunterladen Weiterhin ist die Software dazu geeignet, Anleitungsvideos aufzunehmen, Skype- oder FaceTime-Telefonate und mehr über die integrierte Kamera und Webcam des Mac aufzunehmen oder atemberaubende Diashows mit Fotos zu erstellen. Weiterhin verfügt der 4k Videokonverter auch über eine grundlegende Bearbeitungsfunktion, mit der Sie Ihre Videos schwarzer Balken entledigen, Ihr Video kürzen oder das lange Video in mehrere Fragmente schneiden und Untertitel hinzufügen können.

Â

Sprich: der MacX Video Converter Pro ist ein vielseitiger 4K-Videokonverter, mit dem Sie 4K-Videos in einem einzigen Tool herunterladen, komprimieren, konvertieren und bearbeiten können. Die Software besticht dabei besonders bei der Konvertierung und Komprimierung von 4K-Videos, insbesondere 4K-HEVC, 10-Bit-HDR usw. Lästige 4K-Wiedergabeprobleme gehören so der Vergangenheit an.

Â



Â

Besser noch, MacX Video Converter Pro liefert eine bestechende Video-Qualität und das trotz der schnellen Konvertierungsgeschwindigkeit. Worauf warten Sie also noch, Sie können den 4K-Videokonverter für Mac zur Feier des 9. Jahrestag kostenlos herunterladen. Die Aktion ist allerdings nur bis zum 15. Juli gültig. Nutzen Sie also Ihre Chance.

Â

Übrigens kann eine Installation eines Videoplayers von einem Drittanbieter ebenfalls bei der Behebung von 4K-Wiedergabeproblemen helfen. Der 5KPlayer bietet die perfekte Alternative zu Ihrem bestehenden Mediaplayer. Der kostenlosen 4K-Videoplayer "5KPlayer" kann 4K High-Definition-Videos, DVD-Dateien und Musik und sogar Online-Radiosender kostenlos abspielen kann.