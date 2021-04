Google Pixel Watch: Erste Bilder aufgetaucht

Simon Lohmann

Der bekannte Apple-Leaker Jon Prosser hat offenbar auch gute Kontakte zu Google: In einem seiner neuesten Videos zeigt Prosser erste Bilder von der kommenden Google-Pixel-Uhr.

Video-Beschreibung einblenden Die Google Pixel Watch soll wohl die beste Smartwatch aller Zeiten sein - das behauptet zumindest der bekannte Leaker Jon Prosser, der jetzt erste Bilder zu der Pixel Watch veröffentlicht hat. Alles, was wir bereits ĂŒber die Google Pixel Watch wissen, verrĂ€t euch Simon in diesem Video. Alle Infos zum Nachlesen: â–ș â–ș Zum Technikliebe T-Shirt-Shop: shop.spreadshirt.de/technikliebe/

Dass Google an einer eigenen Uhr herumbastelt, zeichnete sich bereits im Januar 2019 ab, als das Unternehmen Smartwatch-Technologie von Fossil im Wert von 40 Millionen US-Dollar abkaufte . Rund drei Jahre spĂ€ter soll es anscheinend soweit sein: In diesem Herbst soll die sogenannte Google Pixel Watch auf den Markt kommen – das behauptet zumindest der bekannte Apple-Leaker Jon Prosser, der offenbar nicht nur gute Kontakte zu Apple, sondern auch zu Google hat.Â

In einem seiner neuesten Videos zeigt der bekannte Apple-Leaker erstmals Render-Bilder der Google Pixel Watch:Â

Übrigens: Falls Sie sich wundern sollten, weshalb Prosser keine Augenbrauen hat: In einem kleinen Aprilscherz-Video erklĂ€ren wir, wie es dazu kam und was wir damit zu tun haben.

Video-Beschreibung einblenden Wie schwierig ist es, Jon Prosser (einen der aktuell erfolgreichsten und bekanntesten Apple-Leaker der Welt) hinters Licht zu fĂŒhren? Genau diese Frage haben wir uns bei Technikliebe auch gestellt. Unser Motto: Nicht lang ĂŒberlegen. Sondern einfach machen. Und eines können wir euch sagen: Das ging leichter, als gedacht. Wie genau wir es geschafft haben, verraten euch Simon und Dennis in diesem Video.



Prosser schĂŒrt hohe Erwartungen: Es sei die beste Smartwatch, die er je gesehen hat. Dies will schon einiges heißen. Schließlich dominiert Apple mit mittlerweile acht verschiedenen Modellen den Smartwatch-Markt . Und natĂŒrlich haben auch neben Apple diverse andere Hersteller bereits ihre eigene smarte Uhr herausgebracht. Ob Google mit der Google Pixel Watch tatsĂ€chlich die beste Smartwatch gelungen sein soll, wird sich erst im Laufe des Jahres klĂ€ren.

Google Pixel Watch: Codename "Rohan"

In seinem Video sagt Prosser nochmal eindringlich, dass die Zuschauer seine Leaks bitte nicht als in Stein gemeißelt hinnehmen sollen. Ob unser kleiner Aprilscherz Grund fĂŒr diese Aussage war oder vielleicht doch seine sprunghaften Vorhersagen zum Pixel 4a im Sommer 2020, sei mal dahin gestellt.Â

Laut Prosser wird die Pixel Watch Google-intern unter dem Codenamen "Rohan" entwickelt. (Rohan ist die Bezeichnung des Pferdereichs aus der Mittelerde in der Romanreihe " Herr der Ringe " – Anm. d. Red). DarĂŒber hinaus habe Prosser von einer Google-Quelle "unglaublich viel Bildmaterial" zugeschickt bekommen. Die einzige Bedingung der Quelle: Prosser soll die Originalbilder nicht veröffentlichen, darf aber entsprechende Render-Bilder erstellen und diese mit seinen Zuschauern teilen. Aus diesem Grund habe er fĂŒr die Pixel Watch mit dem 3D-Render-KĂŒnstler Ian Zelbo zusammengearbeitet. Zelbo habe nicht nur das Design der Pixel Watch nacherstellt, sondern auch erste Einblicke auf die Software und ArmbĂ€nder.Â

Aus den Render-Bildern geht nicht sonderlich viel hervor: Neben einem wirklich toll aussehenden Zifferblatt, welches an klassische Chronographen erinnert, bietet die Google Pixel Watch wohl auch minimalistische ZifferblÀtter. Wie auch andere Smartwatches können Komplikationen auf dem Zifferblatt eingerichtet werden, wie etwa die Anzeige eines Herzfrequenzmessers.

Laut Prosser zeigten die ihm zugespielten Leaks zwanzig verschiedene ArmbĂ€nder. Offenbar hat Google ein Armband aus Silikon entwickelt, das zusĂ€tzlich mit einer Art Magnet-Verschluss gesichert werden kann.Â

Informationen zur verbauten Technik in der Pixel Watch konnte Prosser nicht nennen. Die Uhr werde voraussichtlich in diesem Oktober auf den Markt kommen. Es könne aber durchaus möglich sein, dass Google – wie in der Vergangenheit auch bei anderen Produkten geschehen – den Release-Termin mehrmals verschiebt.